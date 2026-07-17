La carrera "21 Lunas y Media" obligará a realizar cortes de tráfico este sábado en Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La celebración de la "21 Lunas y Media" provocará este sábado importantes afecciones al tráfico en Ponferrada. Según ha informado la Policía Municipal, las restricciones estarán vigentes entre las 22.15 y la 01.00 horas, aunque los cortes se irán levantando de forma progresiva conforme avance la carrera.

La salida tendrá lugar junto al Castillo de los Templarios, por lo que el primer tramo de la Avenida del Castillo permanecerá completamente cerrado entre las 22.30 y las 22.45 horas. A partir de ese momento, la prueba continuará por distintos puntos de la ciudad, afectando de forma parcial a avenidas como América, la Puebla, Huertas del Sacramento, Libertad, Asturias, Escritores, Milán o Ronda Norte, entre otras.

La Policía Municipal señala que, en las principales vías, se permitirá el cruce de vehículos siempre que el paso de los corredores lo haga posible. Además, el Puente del Centenario permanecerá abierto al tráfico durante toda la prueba, aunque el acceso desde la Avenida del Bierzo estará restringido entre las 22.00 y las 23.00 horas.

El recorrido, de 21 kilómetros, finalizará en la Plaza del Ayuntamiento, con un tiempo máximo previsto de 2 horas y 27 minutos, por lo que la competición concluirá en torno a la una de la madrugada.

Desde el Ayuntamiento se colocará señalización informativa en portales y accesos a garajes para advertir de los horarios de corte.