Un diálogo perfecto entre la marimba y la guitarra con razón en Ponferrada

Sara Guerrero y Manuel Estop se conocieron en el Conservatorio de Música Cristóbal Halffter de Ponferrada. Ella, guitarrista. Él, percusionista. Los dos, músicos con una sólida trayectoria y una evidente vocación pedagógica que dieron sus primeros pasos como dúo profesional siendo profesores del centro de formación musical ponferradino. Ella, de Zamora. Él, de Ávila. Los dos, unidos por el Bierzo, por la música de cámara y por la intención de hacer de esta un diálogo compartido entre la tradición y la innovación, con la fusión poco común de marimba y guitarra. No hay otro binomio igual a nivel profesional ni en España ni fuera de ella.

«La sonoridad de la marimba completa y le da profundidad al sonido más lírico de la guitarra», explican Sara y Manuel. Ambos instrumentos comparten la parte percusiva y el timbre natural que aporta la madera. De ahí, su nombre: VetaDúo. Y como la veta a la madera, ellos imprimen identidad y una estética personal a la música que crean. «Estamos trabajando en el desarrollo de un repertorio fundamentado en lo español y lo contemporáneo. Creemos que la mejor vía para darnos a conocer y conseguir conciertos es a través de festivales centrados tanto en la percusión y/o la guitarra, como en la música de cámara, música española y música contemporánea», aseguran.

Miran hacia dentro y también al extranjero, en el que ya acumulan experiencia previa. Europa, América y Asia figuran en el mapa de su trayectoria profesional. Y en esa vista exterior, lo español es lo que empuja y, por eso, apuestan por ello. «Es un repertorio que requiere mucha fuerza y energía y, de hecho, ese es uno de nuestros puntos fuertes. Por nuestra forma de tocar, de ser y de trabajar, creemos que nos favorece bastante. Y no lo tienen fácil para ensayar, porque la docencia a la que ambos se dedican llevó a Sara Guerrero hasta Madrid. Ahora, cuadran agendas como pueden para preparar los conciertos que tienen cerrados. Los más inmediatos serán en Ponferrada, Toral de Merayo y León, donde participarán en los festivales Corteza de Encina (1 de agosto), Sombra de Encina (22 de agosto) y el Ciclo de Compositores Leoneses del Festival de Música Española de León (5 y 6 de septiembre).

VetaDúo entiende la música como una experiencia compartida, donde «intérpretes y oyentes participan de una misma aventura», y su propuesta artística se caracteriza por la energía escénica y la calidad de los arreglos originales. «Nuestro repertorio se basa, fundamentalmente, en obras para dúo de marimbas o dúo de guitarras. La lectura es similar en ambos instrumentos, salvando que la marimba lee en dos pentagramas. A veces, usamos el vibráfono y la tesitura se parece mucho a la de guitarra. Así que, los arreglos son sencillos a nivel técnico, pero siempre hechos con los dos instrumentos en mano». «Como arreglamos con los instrumentos, buscamos siempre la sonoridad que sea más interesante a nivel musical y que llegue a la esencia que la música quiere transmitir. A veces, nos cambiamos las voces en mitad de una pieza o pasajes. Creemos que es un trabajo muy bonito y que nos está haciendo crecer mucho como músicos e instrumentistas», explican.

Siempre ensayan en Ponferrada. El auditorio del Conservatorio de Música Cristóbal Halffter —donde Manuel Estop sí continúa dando formación— sigue siendo su lugar de encuentro artístico para preparar cada concierto. La guitarra se mueve fácil, pero la marimba pesa y abulta bastante, con unos cien kilos y casi tres metros de largo por un metro de ancho. Por eso, suele ser Sara Guerrero la que vuelve al origen del dúo para seguir dando pasos en un proyecto singular que les permite desarrollar su vocación artística sin renunciar a la rutina pedagógica con la que se mantienen a nivel personal y económico.

«A día de hoy, vivir de la música de cámara está al alcance de muy pocas personas y es la estabilidad laboral y económica que nos aporta el conservatorio lo que nos permite seguir adelante, en nuestro tiempo libre, con este proyecto. No obstante, ambos somos amantes de la docencia y tenemos una gran vocación por la enseñanza de nuestros instrumentos. Creemos, de hecho, que este proyecto nos convierte poco a poco en mejores docentes», afirman la guitarrista y el marimbista.