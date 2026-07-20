«No hay sitio, ni tiempo, ni fuerzas, pero no podemos verlos morir»

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La situación de las colonias felinas en Ponferrada ha alcanzado, según denuncian varios voluntarios, un punto crítico. «En vez de ir para adelante, esto ha ido muchísimo para atrás». Así resume uno de los voluntarios que desde hace año y medio participa en el cuidado de las colonias, una realidad que asegura se ha vuelto insostenible. «Cada vez se abandonan más», afirma.

El voluntario explica que la situación se agravó el pasado fin de semana. Al acudir a revisar una colonia, apareció una nueva camada de cinco gatos de apenas dos semanas de vida. La solución fue llevarlos a su propia vivienda. «Ya tenía un cachorro de tres semanas al que llevo un tiempo curando con antibióticos porque apareció con los ojos muy mal. Y ahora me traje también estos cinco porque no podía dejarlos morir».

La imagen, asegura, se repite con demasiada frecuencia. En la colonia conocida como la del Árbol, en el barrio de la Rosaleda, han aparecido trece cachorros abandonados en apenas mes y medio. Él reconoce que el problema ya ha superado la capacidad de respuesta de los voluntarios. «No es solo el coste económico, estamos todos saturados. Yo tengo mis gatos, tengo mi perra y ahora estos cachorros a biberón». Hoy ha conseguido, a través de la protectora Peludines Sin Suerte, una casa de acogida para algunos de ellos, ya que una mujer se ha ofrecido a hacerse cargo temporalmente en su domicilio.

Además, según explica, llevan más de un año trasladando propuestas para aliviar la situación. «Pedimos a los responsables que habiliten un recinto para los gatos adultos, sí podríamos reservar las casas de acogida para los cachorros y los animales enfermos». El activista sostiene que la gestión diaria de las colonias sale adelante gracias a la colaboración entre particulares.

Por su parte, el concejal de Bienestar Animal, Iván Alonso, rechaza que la situación sea nueva y asegura que el abandono de gatos «lleva pasando toda la vida», aunque reconoce que actualmente existe una mayor sensibilidad ciudadana hacia este problema.

El edil explica que la función del Ayuntamiento consiste en mantener el convenio con la protectora para la gestión de las colonias felinas y en coordinar las actuaciones que le corresponden. Alonso también defiende que durante los últimos años se han introducido mejoras en la gestión de las colonias, como la organización de personas encargadas de alimentar a los animales para evitar que se deje comida en mal estado.

Respecto a las quejas por abandonos o malos tratos, Alonso insiste en que la única vía posible es acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Si alguien presencia un hecho de este tipo, que vaya a denunciar a la Policía. Si hay pruebas o indicios de un delito, hay que comunicarlos”.

El concejal subraya que el Ayuntamiento traslada a la Policía cualquier irregularidad de la que tenga conocimiento, pero recuerda que no puede actuar sin denuncias o pruebas.

Alonso también defiende que durante los últimos años se han introducido mejoras en la gestión de las colonias, como la organización de personas encargadas de alimentar a los animales para evitar que se deje comida en mal estado.

El concejal asegura que, además, ha movilizado los recursos municipales cuando ha sido necesario, como la intervención de los bomberos para rescatar animales, y reitera que la colaboración ciudadana resulta imprescindible para perseguir los abandonos.

Mientras tanto, los voluntarios insisten en que «es muy triste vernos llorar de impotencia porque queremos seguir ayudando pero hemos llegado al límite».