La meteorología frena el reto de Basurco en el canal de la Mancha

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

No ha podido ser. Miguel Martínez Basurco tendrá que aplazar su intento de cruzar a nado el canal de la Mancha después de que las adversas condiciones meteorológicas impidieran encontrar una ventana segura para iniciar la travesía durante los días previstos. El reto, considerado uno de los más duros de la natación en aguas abiertas, deberá esperar a una nueva oportunidad.

El desenlace contrasta con la ilusión con la que el proyecto fue presentado hace apenas unas semanas. Entonces, Basurco anunció que volvería a poner el deporte al servicio de la causa de OncoBierzo, afrontando el cruce entre Dover y Calais, más de 40 kilómetros de mar abierto, para dar visibilidad a la situación sanitaria que atraviesa la comarca de El Bierzo y respaldar la labor de la asociación.

Durante aquel acto de presentación, el deportista dejó claro que el verdadero objetivo del desafío no era deportivo. «No lo hago por una medalla ni por un récord, sino para ayudar a que no se olvide el problema que seguimos teniendo en nuestra comarca», explicó. Basurco asumía el mayor reto de su trayectoria con la intención de convertir cada brazada en un altavoz para reclamar una sanidad pública digna y mantener viva una reivindicación que, según insistió, no debe desaparecer del debate público.

En ese mismo acto, el portavoz de OncoBierzo, Tito Gago, agradeció que el berciano volviera a elegir a la asociación como destinataria de un reto solidario, como ya hizo el pasado año con el cruce del Estrecho de Gibraltar. Además, recordó que el Hospital El Bierzo continúa arrastrando importantes carencias por la falta de especialistas en servicios como Oncología, Radiología, Anestesiología o Cardiología, por lo que consideró imprescindible seguir dando visibilidad a esta situación.

Finalmente, el mar obligó a posponer el desafío. Sin embargo, el mensaje con el que nació el proyecto permanece intacto. Basurco regresará a casa para recuperarse física y mentalmente, convencido de que volverá a intentarlo. Porque, como han señalado desde OncoBierzo, el mar no ha dicho que no; solo ha dicho “todavía no”.