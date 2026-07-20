AFA Bierzo impulsa con La Caixa un proyecto que mejora la vida de 235 personas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

AFA Bierzo (Asociación Alzheimer Bierzo) recibió hoy, en Camponaraya, la visita de responsables de la Fundación La Caixa para conocer de primera mano el desarrollo y el impacto del proyecto «Mi Casa, Mi Comunidad», financiado a través de la Convocatoria de Proyectos Sociales Castilla y León 2025. En el encuentro participaron Rosana Cano García, responsable del Área Territorial y Centros de la Fundación; Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya; así como Ana Pilar Rodríguez, directora de AFA Bierzo, entre otras.

El encuentro ha servido para conocer la evolución de una iniciativa que está contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de los municipios de Camponaraya y Cabañas Raras.

El proyecto «Mi Casa, Mi Comunidad» nació con el objetivo de dar respuesta a algunos de los principales desafíos que afronta el medio rural, como el envejecimiento de la población, la soledad no deseada y la necesidad de acercar apoyos y servicios a las personas que desean continuar viviendo en sus hogares y seguir formando parte activa de su comunidad.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el alcance logrado desde su puesta en marcha. La previsión inicial contemplaba la participación de 100 personas mayores, una cifra que ya ha sido ampliamente superada.

En la actualidad son 235 las personas beneficiarias de «Mi Casa, Mi Comunidad», lo que supone más del doble de los objetivos inicialmente previstos. Este resultado pone de manifiesto tanto la necesidad existente en el territorio como la excelente acogida que ha tenido la iniciativa entre la población.

La iniciativa se desarrolla con la colaboración de los Ayuntamientos de Camponaraya y Cabañas Raras, además del trabajo coordinado de profesionales, voluntariado y recursos comunitarios que permiten acercar los servicios a las personas mayores y reforzar la red de apoyo existente en ambos municipios.

«Mi Casa, Mi Comunidad» se consolida como un modelo de intervención comunitaria que sitúa a las personas mayores en el centro de la vida social.