Camponaraya homenajea a tres vecinas centenarias

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Tres historias de cien años, un mismo reconocimiento. El Ayuntamiento de Camponaraya rindió homenaje a tres vecinas de Magaz de Abajo por su longevidad y su trayectoria vital, en un emotivo acto de reconocimiento celebrado con la colaboración de la Junta Vecinal y la Asociación Vecinal de Magaz de Abajo.

Durante el homenaje, el alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, y la concejala de Mayores, Amparo Valtuille Carballo, hicieron entrega de placas conmemorativas a Herminia Ermitas López Gómez y Milagros Campelo Rodríguez, ambas de 100 años, como muestra de agradecimiento y reconocimiento por toda una vida de esfuerzo, dedicación y compromiso con su comunidad.

El acto contó también con la presencia de Orencia Pintor Valcarce, de 102 años, quien ya había sido homenajeada con anterioridad y quiso acompañar a las nuevas centenarias en esta jornada tan especial.