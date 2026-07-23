La campaña de pera del Bierzo se adelanta y arrancará en torno al 20 de agosto

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La campaña de fruta llegará este año con adelanto. Así lo explicó ayer Daniel Franco, presidente de la Asociación Berciana de Agricultores, quien sitúa el inicio de la recolección de la pera Conferencia en torno al 20 o 22 de agosto, siempre que se mantengan las actuales previsiones de calor.

Franco ha recordado que esta misma semana ya ha comenzado la recogida de las variedades tempranas, como Magallón y Limonera, y ha señalado que, un mes después, arrancará la campaña de la pera.

Como viene ocurriendo en los últimos años, la recolección de la manzana reineta volverá a solaparse con la de la pera, una consecuencia del adelanto de las cosechas provocado por el cambio climático. En cuanto a las previsiones de producción, ha indicado que la pera registrará previsiblemente una ligera disminución de kilos, aunque ha subrayado que no afectará a la calidad del fruto. «Nunca en cuanto a calidad»,aseguró, convencido de que la campaña volverá a ofrecer una pera de excelente nivel.

Las perspectivas son más optimistas para la manzana. Si las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables y el granizo respeta, Franco considera que la campaña podría convertirse en una de las mejores de los últimos diez años. Aunque todavía es pronto para cerrar previsiones, recuerda que la pasada campaña superó los 15 millones de kilos de producción y confía en acercarse de nuevo a esa cifra.

En el caso de la manzana reineta, que el año pasado rebasó los dos millones de kilos, espera superar ampliamente ese volumen. Los buenos resultados obtenidos hasta ahora en las variedades tempranas invitan al optimismo, aunque el sector prefiere mantener la prudencia.

Además, la próxima campaña estará marcada por el impulso que supondrá la identificación comercial de la Pera del Bierzo, una etiqueta con la que el sector confía en aportar un mayor valor añadido al producto.