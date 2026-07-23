La situación "muy favorable" en Castropodame hace prever el realojo de vecinos durante la noche

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El incendio de Castropodame (León) ha evolucionado en las últimas horas de manera "muy favorable" y se prevé que los vecinos desalojados ayer de las localidades de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero regresen a sus casas durante la noche.

Así lo ha manifestado esta tarde Víctor Fernández, director técnico de extinción del incendio de Castropodame en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Bembibre, que ha precisado que trabajo de los medios de tierra y aéreos ha sido "muy efectivo" y se ha conseguido perimetrar con bulldozer prácticamente un 90 por ciento.

Según ha precisado, el comportamiento del fuego ha sido más favorable de lo que hacían prever las rachas de viento pronosticadas.

No obstante, ha advertido de queda "una hora crítica" en la extinción del incendio y posteriormente cinco días para su liquidación.

En estos momentos trabajan en el incendio un técnico, seis agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, cinco autobombas, tres bulldozer y ocho ELIF / BRIF.