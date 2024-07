Una sanitaria denuncia que la UVI móvil de Ponferrada permanece hoy parada por falta de médico

Publicado por Ical Verificado por Creado: Actualizado:

Una médica de la Asociación de Sanitarios de Emergencias de Castilla y León, y trabajadora de la UVI móvil de León, Julia Cubillas, denuncia que la unidad de Ponferrada permanece hoy sin servicio debido a la falta de médico. Cubillas asegura que no es la primera vez que ocurre ya que de los seis profesionales que deberían cubrir el servicio, desde hace meses solo hay tres.

Cubillas culpa a la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León de esta situación, ya que no cubre las bajas y, con la llegada del verano y las vacaciones, la situación se ha complicado aún más. “No se ha articulado ningún mecanismo para cubrir estas bajas y ahora en verano con las vacaciones es muy difícil hacerlo. La solución que han encontrado es obligar a realizar guardias extras en esa base a médicos de otras bases que viven a más de 200 kilómetros de distancia. El problema es que no es viable porque hay muy pocas bases con todo el personal, ya que en los últimos dos meses se han ido muchos médicos a comunidades limítrofes que ofrecen considerables mejoras económicas y profesionales”, afirma.

Además, sostiene que esta situación no se da solo en Ponferrada, sino también en otras bases de emergencias de la Comunidad. De hecho asegura que el pasado 29 de junio, festivo en León, la UVI de esa ciudad tampoco funcionó. Cubillas cree que se trata de un problema de “desidia” ya que el problema se solucionaría con mejores condiciones económicas para estos profesionales que atienden las emergencias 365 días al año durante 24 horas.

“El Bierzo sigue siendo, por su ubicación y orografía, una de las zonas más perjudicadas en la asignación de médicos y no se ofrece nada para paliar esta situación”, añade. “Emergencias es un servicio básico, urgente y no sustituible. No son consultas o revisiones, que sin duda son importantes, es algo vital que marca la posibilidad de sobrevivir, de tener menores secuelas etcétera. Yo he trabajado ahí durante seis años y les puedo asegurar que es una zona donde la población llama realmente cuando es urgente de verdad. Estamos en pleno verano, fin de semana y operación salida y vuelta de vacaciones. Mal momento para estar sin UVI móvil”, continua.

La profesional recuerda que Castilla y León es la única comunidad donde el servicio de Emergencias no cuenta con normativa propia. “La cuestión de la falta de médicos es una verdad a medias, los médicos somos personas que buscamos como cualquiera mejorar profesionalmente y tener estabilidad personal. No hemos desaparecido de repente, pero si en otra Comunidad, en el extranjero o en la privada te ofrecen mejores condiciones, te vas. Así de fácil. En nuestra Comunidad el servicio de Emergencias es el único que no tiene normativa propia, el único que no cobra noches ni festivos, el único que no puede tener días de libre disposición. El salario es aproximadamente 1.000 euros inferior a otras comunidades”, concluye.