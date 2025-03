Adiós a Javier Domínguez, el 'jesuita antisistema' fallecido fiel a su esposa Mari Carmen en Ponferrada

Publicado por Luis Ángel Aguilar Ponferrada Creado: Actualizado:

Javier Domínguez Martín-Sánchez (Madrid 1929 - Ponferrada 2025) SJ, este 10 de marzo de 2025, sin estertores ni estridencias, sin aparatos ni goteros, sin fuerzas ni dolores, pero con mucha paz, exhaló.

Javier Domínguez, el “Domi”, ese “Jesuita Antisistema” del que tuve el honor de ser su amigo, compañero, hermano, cómplice, camarada y, por suerte, su biógrafo, nos dejó tras una larga vida plena de coherencia tanto en los 48 años de jesuita, como en los 32 que vivió con su mujer que tanto y tan bien lo amó y cuidó hasta el final.

Nos dejó el Teólogo de la Liberación, como así le llamaban en Venezuela y A.L., que no nosotros, sus hermanos de la Vanguardia Obrera (V.O.) de los Comités Óscar Romero (COR) ni de las Comunidades Cristianas Populares (CCP), las tres organizaciones en las que, desde una opción preferencial por las personas más pobres y empobrecidas, militó.

Fiel hasta su muerte

Hace unos años, el Papa Francisco nos recordaba en la capilla de Santa Marta ese canto al Evangelio tomado de la Apocalipsis (2, 10): «Sé fiel hasta la muerte — dice el Señor— y te dará la corona de la vida».

Y pensaba yo, con mi amigo ya ingresado y bien enfermo lo "fiel" que Javier Domínguez lo había sido hasta su muerte. Fiel no sólo al Señor, a la iglesia o a su amada Mari Carmen, sino a su opción por los pobres, a su coherencia y fiel en la defensa de la verdad y a la justicia, o sea, fiel al Evangelio.

Si «la fidelidad al Señor no decepciona y si cada uno de nosotros es fiel al Señor, cuando venga la muerte, diremos como Francisco: “hermana muerte, ven”… y así siento que Javier la ha esperado y recibido en Paz acompañado de manera inconmensurable por su fiel esposa 24/7, que se dice ahora.

Me moriré despacito...

"No creas que yo me voy a morir de repente, ni en un accidente... no –me decía hace tres años en unas conversaciones que manteníamos cuando -ya con 93 años- andábamos forjando, mano a mano, su ya mencionada biografía (Javier Domínguez, un jesuita antisistema)- yo me moriré despacito, poquito a poco, como mi padre".

Y así ha sido. Descanse en Paz, con la misma Paz con la que nos ha dejado

Pequeña bio

Javier Domínguez Martín-Sánchez (Madrid, 17/02/1929-Ponferrada 10/03/2025) es un profesor de Filosofía y Letras, de Humanidades e Historia, escritor, Licenciado en Teólogía y ex-jesuita.

A sus 65 años, tras 48 de sacerdote, deja la SJ y cuelga los hábitos para casarse con Carmen Martínez -34 años menor que él pero nada les paró- compañera con la que comparte su vida, hasta el año 2000 en Alcalá de Henares y, tras la pandemia, en Ponferrada.

“El Domi” es un verdadero resiliente

Con 27 libros publicados (todos ellos aquí comentados) fue procesado por el TOP por sus primeros planes de formación social, política y eclesial de la VO (especialmente el de Sindicalismo, que le secuestró la BPS por órdenes de Fraga Iribarne, y aquellos que hablaban de las luchas de la clase obrera en su oposición al franquismo; valiosos textos que hasta le reconoció el gran historiador español, Manuel Tuñón de Lara.