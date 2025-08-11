Sancionado a un conductor por negarse a hacer la prueba de alcoholemia y no tener puntos en el carnet

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Policía Municipal de Ponferrada interpuso durante el fin de semana cuatro sanciones contra diferentes conductores, de los que uno de ellos fue por negarse a realizar las pruebas de detección de alcohol y estar sin carnet de conducir por pérdida de puntos, dos por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y uno por hacerlo sin permiso.

Asimismo, formuló una denuncia por conducción temeraria, así como una a un establecimiento de hostelería por carecer de licencia para la terraza, otras dos a establecimientos de hostelería por no respetar el horario de cierre y a cuatro ciudadanos por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Los agentes también atendieron durante el pasado fin de semana un total de tr4es incidentes sanitarios leves, según informaron hoy fuentes del Consistorio de la capital berciana, tras los cuales algunos de los afectados tuvieron que ser trasladados al Hospital del Bierzo por los servicios sanitarios.

En lo relativo al tráfico, el fin de semana se saldó con cinco accidentes, ninguno de ellos con heridos, mientras que los agentes llevaron a cabo un total de 17 controles de alcoholemia y drogas, en los que seis de los conductores dieron positivo. También interpusieron 58 denuncias de tráfico y efectuaron seis servicios con la grúa.

Además, la Policía Municipal controló el Camino de Santiago, colaboró con los servicios de extinción de incendios de La Tebaida y Las Médulas y en la recepción y acogida de los vecinos evacuados, así como con la procesión de las fiestas de San Lorenzo. Finalmente, llevó a cabo vigilancias en viviendas del Plan Verano 2025 y desarrolló la campaña de la Dirección General de Tráfico sobre control de velocidad y la campaña divulgativa sobre las condiciones obligatorias de uso de Vehículos de Movilidad Personal.