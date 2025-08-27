El incendio de A Pobra do Brollón interrumpe la circulación del tren en la línea Monforte-Ponferrada

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El incendio de A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo, mantiene este miércoles interrumpida la circulación entre Monforte de Lemos y San Clodio-Quiroga, de la línea Monforte de Lemos-Ponferrada.

“Continúa interrumpida la circulación en la línea Monforte de Lemos-Ponferrada, debido a la presencia de un incendio próximo a la vía, activo desde el pasado martes y aún no controlado”, informó hoy el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a través de su perfil en la red social X, al tiempo que explicó que “existe un plan de transporte alternativo por carretera para los usuarios afectados”.