Estos son los cortes de tráfico en Ponferrada por la Vuelta Ciclista este 10 de septiembre

El municipio leonés de Ponferrada sufrirá cortes de tráfico por el paso de la Vuelta Ciclista a España el próximo día 10, restricciones que, en algunos de los casos, comenzarán durante la noche de la jornada previa al evento.

De este modo, la Carretera del Morredero permanecerá cortada a la altura del Alto de la Cruz y el Alto de los Portillines desde el próximo día 9 a las 22.00 horas, al igual que la carretera al pueblo de Peñalba. En ambos casos podrán transitar exclusivamente los residentes de las localidades afectadas y por motivos laborales.

En cuanto a los cortes de tráfico en el casco urbano de Ponferrada, se producirán entre las 15.00 y las 17.00 horas. El recorrido de la etapa en el municipio pasará por la Carretera del Pantano, procedente de la N VI - Glorieta Romeros del Pantano de Bárcena, para luego continuar por la Glorieta del Centenario, la avenida de la Libertad y la Glorieta Donantes de Sangre, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

Después, el recorrido seguirá por la Glorieta IESVE, la Glorieta de la Pizarra, la Glorieta de los Olivos, la Glorieta del Templario, la avenida del Castillo, la Glorieta Luis del Olmo, la Glorieta del Cruceiro, Puente Boeza, Carretera hacia Peñalba, Valdefrancos, San clemente, Alto de la Cruz y la Estación del Morredero.

Según las mismas fuentes, la libre circulación se reanudará una vez concluida la etapa.