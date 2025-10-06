El secretario general de CCOO preside el jueves en Ponferrada la Asamblea de delegados del sindicato en el Bierzo
La cita se desarrollará en La Térmica Cultural bajo el lema ‘Nuevos retos, misma lucha’
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, preside este jueves, 9 de octubre, en Ponferrada la Asamblea de delegados del sindicato en el Bierzo, en una jornada que comenzará a as 11 horas en La Térmica Cultural y que contará también con la presencia de los dirigentes de CCOO a nivel autonómico, provincial y comarcal.
Bajo el lema ‘Nuevos retos, misma lucha’, el encuentro servirá para analizar la situación económica, social y laboral del Bierzo y de toda la provincia de León, abordando también los principales retos sindicales de cara a los próximos meses, como son la reducción de la jornada laboral, la negociación colectiva, la mejora del empleo público y la defensa de los servicios esenciales.
La asamblea contará con las intervenciones de Sordo, además de la secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, la secretaria general de León, Elena Blasco, y el secretario comarcal, Roberto Echegaray.
Por la tarde, en la sede del sindicato en Ponferrada, se procederá a la inauguración del nuevo salón de actos, que se dedica a la memoria del sindicalista berciano fallecido, Alfredo Peláez, figura destacada en la historia de CCOO en el Bierzo.