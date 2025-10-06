Correos lanza su campaña especial de envío de castañas del Bierzo

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Correos pone en marcha un año más la campaña especial de envío de castañas del Bierzo a cualquier punto de la península, gracias a los precios reducidos que se ofrecerán en las oficinas de Ponferrada, Bembibre, Cacabelos, Camponaraya, Fabero, Villafranca del Bierzo, Villablino y La Bañeza.

También se podrán gestionar los envíos desde los propios domicilios, a través de los carteros rurales.

Los ciudadanos podrán introducir en el paquete la cantidad de producto que deseen, con la recomendación de que estén bien secas. Correos facilitará un precio reducido con descuentos en la tarifa estándar.

Además, al ser un producto alimentario, se garantiza una entrega rápida y eficaz, admitiendo los paquetes solo de lunes a jueves para asegurar su llegada en óptimas condiciones.