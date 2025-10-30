Detenida una pareja en Ponferrada al incautar la Policía una plantación 'in door' de marihuana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han procedido en el día de ayer, a las 20:30 horas, a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y se investiga su implicación en un delito

de defraudación de fluido eléctrico, tras un operativo desarrollado en una nave industrial del Polígono de Montearenas.

El Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Ponferrada inició la

investigación hace aproximadamente un mes, tras recibir informaciones procedentes de distintas fuentes, entre ellas empleados de la zona y clientes de establecimientos comerciales frecuentados por los ahora detenidos. Estas informaciones apuntaban a la posible existencia de un cultivo interior (“in door”) de marihuana en una nave industrial situada en la citada zona, donde varios vecinos manifestaron percibir un fuerte olor a

marihuana en determinadas franjas horarias, aunque sin poder concretar el origen del mismo.

Este tipo de plantaciones, utilizadas cada vez con mayor frecuencia por grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, proporciona a sus responsables discreción y control permanente sobre el cultivo, al realizarse en espacios cerrados y vigilados. Los responsables suelen habilitar naves industriales o domicilios particulares para la instalación del laboratorio de cultivo, manteniendo las plantas bajo supervisión constante y asegurando las condiciones necesarias de riego, abono, ventilación y temperatura, todo ello con el fin de optimizar la producción y eludir la detección policial.

Durante la investigación se solicitó información a las empresas

suministradoras de energía eléctrica para comprobar los consumos de la nave.

Los informes obtenidos reflejaron un consumo aparentemente normal, aunque se detectó un gasto mensual cercano a los 1.000 euros y una intensidad de 50 amperios, cifras inusualmente elevadas para una nave con escasa actividad visible, lo que reforzó las sospechas sobre la existencia de una posible acometida irregular en el interior.

Asimismo, se llevaron a cabo labores de vigilancia sobre los usuarios de la nave, se recabaron informes de empresas relacionadas con los investigados, personas con las que se relacionan y su actividad profesional y se realizó un control técnico del punto de suministro eléctrico con la colaboración de la empresa suministradora del mismo.

Con la autorización judicial correspondiente, se procedió al registro de la nave industrial, donde los agentes intervinieron numerosas plantas en distintos estadios de crecimiento: 144 plantas de marihuana con cogollos de entre 30 y 40 cm de altura (peso aproximado: 471 gramos), 296 plantas de unos 13-14 cm de altura, 7 plantas de unos 130 cm de altura, 63 plantas de unos 5 cm de altura, 208 plantas de aproximadamente un metro de altura, 363 gramos y 161 gramos de posible polvo o polen de marihuana.

Además, se incautaron diversos efectos relacionados con el cultivo y

procesado de la droga, entre ellos: 16 sacos de sustrato, una

centrifugadora, una envasadora al vacío, 25 lámparas LED, una lámpara de neón, diez ventiladores, un enfriador, un humidificador, once focos con transformadores, un ventilador de pie, un calentador y una prensa.

En un segundo registro realizado en el domicilio de los detenidos, se

intervinieron 4.150 euros en efectivo.

El operativo policial ha desmantelado completamente la plantación y culminó con la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas. Los mismos, además, continúan investigados como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico.

La mujer una vez oída en declaración ha sido puesta en libertad y el

hombre ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de Ponferrada que ha decretado su puesta en libertad a la espera de juicio con la obligación por parte de ambos de personarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.