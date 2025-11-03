Herido un motorista al chocar contra un corzo en Barrio de la Vega

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una llamada por un nuevo accidente de tráfico.

La alerta se ha producido a las 18:54 horas de la tarde de este lunes cuando un motorista ha chocado contra un corzo en el kilómetro 31 de la CL-631, en la localidad de Barrio de la Vega, perteneciente a Páramo del Sil.

Como consecuencia, el motorista, un varón de 52 años, ha resultado herido por lo que se ha procedido a dar aviso a una ambulancia del Sacyl para atenderle.

La Guardia Civil también se ha personado en el lugar de los hechos para reestablecer el orden.