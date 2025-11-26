Herido el conductor de un vehículo al estrellarse contra el quitamiedos en Carracedelo

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso por un accidente en la tarde de este miércoles.

El suceso ha ocurrido concretamente a las 16:24 horas, a la altura del kilómetro 99 de la N-VI, en Carracedelo. El conductor de un turismo ha perdido el control de su automóvil hasta chocar contra el quitamiedos.

Como consecuencia, el varón ha resultado herido, aunque consciente. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una ambulancia del Sacyl para atender a la víctima.

La Guardia Civil también se ha personado en el punto del accidente para restablecer el control de la situación.