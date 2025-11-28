Abanca cumple en su plan de ayudas para los pueblos afectados por los incendios

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Avanzar en el plan de ayudas de Abanca para los pueblos afectados por los incendios, junto a la apuesta por la recuperación del mundo rural, fueron las principales conclusiones de la mesa redonda de Abanca y Diario de León «Incendios en León: reflexiones, lecciones y propuestas sobre el modelo preventivo».

La sesión, moderada por el delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López, contó con la participación del director territorial de Abanca en Castilla y León, Asturias y Cantabria, Marcos Lamas Seoane; el coordinador de Abanca Agro, Alfonso García; el director de zona de Abanca León Provincia, Pedro Vidal; el alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campos; el director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores, Pablo Linares; y el presidente de la Cámara Agraria y presidente de Asaja León, Arsenio García.

Durante la charla se hizo un repaso a la situación vivida durante los incendios tanto en el Bierzo como en el resto de zonas, lo que provocó que desde Abanca se pusieran «a ayudar y conocer de primera mano la situación con implicación y sensibilización», indicó Lamas Seoane, quien explicó que desde Abanca se «donó un millón de euros para los afectados», además de líneas específicas de financiación para particulares, autónomos y pymes.

«Es un trabajo continuo de la mano de la gente que sabe para ayudar de la mejor manera posible y pensando a futuro en lo que se puede hacer», destacó.

El director territorial subrayó que la red de Abanca «está pegada al mundo rural» y, por ello, recordó las acciones a futuro que se basan en la prevención y la formación.

PABLO LINARES, DIRECTOR, ABA Y ALIMENTOS DE CALIDAD: «La emergencia climática es también poblacional»

«La situación sigue siendo dantesca por su magnitud. Quedé impresionado por el patrimonio cultural y material perdido en las zona de Las Médulas, y esa desesperación se agrandó en zonas como Oencia», así definió Pablo Linares, director técnico de Alimentos de Calidad, el paisaje que dejó los incendios de este verano en la comarca, no solo en zonas como Las Médulas sino también en Oencia, donde se han perdido «castaños y pastos».

Para Linares, tras superar la fase de los incendios, el Bierzo afronta ahora una nueva etapa marcada por la pérdida de tierra fértil. También destacó la rápida respuesta de la administración en la concesión de ayudas. Del mismo modo, afirmó que la emergencia climática es también una «emergencia poblacional», y subrayó la necesidad de políticas que incentiven a la gente a vivir en los pueblos, ya que sin población es imposible mantenerlos atendidos. Como posible solución futura, señaló la importancia de implicar a la población local en casos de emergencia, porque «la gente que vive allí es la que mejor sabe defender su pueblo».

ARSENIO GARCÍA, PRESIDENTE de la, CÁMARA AGRARIA: «En la actualidad existe más demanda de pastos que nunca»

El presidente de la Cámara Agraria Provincial y presidente de Asaja, Arsenio García, recordó los días de los incendios en contacto constante con el sector para «dar ánimos y consolar» a los ganaderos y conocer de cerca sus necesidades en todo momento. Destacó además que la Junta «actuó rápidamente» y que «es de agradecer», y señaló que el 22 de agosto se aprobaron partidas presupuestarias para los afectados. También incidió en la eficiencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas.

Para Arsenio García, el futuro pasa por recuperar el terreno de monte y por disponer de ayudas suficientes para el desarrollo de los pueblos. Insistió además en la ganadería como un sector clave en el asentamiento de la población. García también recordó los desalojos que se vivieron en la provincia y, en especial, en la comarca del Bierzo. «Se negaron muchas personas a los desalojos, y es que en muchos casos salvan al pueblo», enfatizó. Explicó que mucha gente válida de los pueblos solo necesitaba que les indicaran qué tenían que hacer para poder ayudar,

FELIPE CAMPOS, ALCALDE de POSADA DE VALDEÓN: «Las dos administraciones trabajaron y cumplieron»

El alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campos, detalló su experiencia con los incendios y rompió una lanza a favor de las ayudas que se están destinando desde la administración.

Campos considera que el cúmulo de circunstancias, «con temperaturas imposibles», fue algo que nunca se había vivido y «pasó lo que tenía que pasar».

Insiste en que no fue una cuestión de poner más medios, ya que, a su juicio, «las dos administraciones —en referencia a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España— hicieron lo que pudieron».

Campos apuesta por la perimetración de los pueblos como una de las soluciones de futuro. «Hay que asegurar que los camiones puedan subir a todas las zonas y tenemos que saber dónde se pueden hacer cortafuegos», puntualizó. Del mismo modo, aboga por la recuperación poblacional y «por trabajar por los pueblos para que tengan los mismos servicios que las ciudades».

En lo que se refiere a los desalojos, insistió en organizar a los voluntarios para ayudar y colaborar en la lucha contra los incendios.

ALFONSO GARCÍA, COORDINADOR, ABANCA AGRO: «Ayudamos a los danmificados a recuperar su actividad»

Alfonso García, coordinador de Abanca Agro, destacó la apuesta de la entidad para «ayudar a los damnificados a recuperar su actividad».

De hecho, Alfonso García explicó la línea de financiación y las visitas que realizaron para conocer las necesidades y poder colaborar en la reactivación de la economía a través de diferentes líneas específicas para particulares, autónomos y pymes. «Dotar de liquidez a los afectados y con un coste nulo», precisó, y recordó que este tipo de ayudas de la entidad bancaria están abiertas hasta el 31 de diciembre.

Por ello, García insistió en que se debe poner en valor lo que se hace desde la agricultura y la ganadería en la limpieza de montes.

Asimismo, considera fundamental el sector primario porque, en una situación como la sufrida en el verano en la comarca y el resto de la provincia, son los «vecinos los que salvan al pueblo».

Finalmente, aseguró que desde Abanca se apoya al mundo rural, ya que en muchos municipios «estamos para poder dar servicios y que no haya despoblación».

PEDRO VIDAL, DIRECTOR ZONA, ABANCA LEÓN PROVINCIA: «Hay algo más importante que el dinero y es estar ahí de apoyo»

El director de zona de Abanca en León Provincia, Pedro Vidal, destacó el arraigo territorial de la entidad en estas zonas y puso en valor la sensibilidad de Abanca, que se traduce en acciones de voluntariado como la celebrada recientemente en Las Médulas para la recuperación de suelos, con la participación de más de medio centenar de voluntarios.

«Hay algo más importante que el dinero y es estar ahí, dando apoyo», remarcó, y explicó que muchas de las personas afectadas por los incendios querían que «alguien fuera y se preocupara por ellas», y que desde la entidad se pusieron a su disposición.

Vidal cree que en León existe un importante reto, como es la cuestión demográfica, y señala que «hay que tomar conciencia de la realidad». «No hay medios humanos ni materiales para que se pueda gestionar todo a la vez», añadió.

Para Pedro Vidal, es fundamental la recuperación del mundo rural y que «los pueblos estén vivos», con servicios —como las entidades bancarias— que contribuyen a fijar población.

Marcos Lamas Seone: «Creemos en la potencialidad de los pueblos» para recuperarse

La potencialidad de los pueblos es clave para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios de este verano en la provincia y, en especial, en la comarca berciana. Así lo planteó ayer el director territorial de Abanca en Castilla y León, Asturias y Cantabria, Marcos Lamas Seoane, en la mesa redonda de Diario de León y Abanca «Incendios en León: reflexiones, lecciones y propuestas sobre el modelo preventivo», que moderó el delegado de Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López.

Lamas Seoane recordó los primeros momentos de los incendios, en los que la entidad «con sensibilidad y empatía» se puso al servicio de los territorios y se situó en disposición de ayudar, trabajando junto al equipo del banco. Destacó que Abanca fue «la única entidad de España que donó un millón de euros». «Estamos realizando acciones en muchos ámbitos para poner nuestro granito de arena. Es un trabajo continuo, de la mano de la gente que sabe, para ayudar de la mejor manera posible y pensando en el futuro, en lo que se puede hacer», matizó.

Por ello, considera fundamental que el «banco esté pegado al mundo rural, ya que apreciamos su rigurosidad y queremos su potencialidad». En este sentido, el director territorial explicó el plan estratégico de la entidad, que se centra en prevención y formación. «Escuchando a la gente que conoce las zonas, elaboramos planes pequeños a medida con impacto en la prevención», precisó.

La otra parte fundamental para la recuperación tras los devastadores incendios del Bierzo y otras zonas de la provincia es la formación, de modo que la población «conozca lo que debe hacer, a quién llamar en caso de emergencia y las pautas básicas para realizar un cortafuegos».

«Sacamos lecciones a futuro sobre cómo concienciarnos del problema y conocer las zonas para poder identificarlas», indicó. Por este motivo, abogó por sumar esfuerzos entre todos y aseguró que «si vuelve a suceder, nos pille a todos preparados». «Hay que tener espacios de reflexión para trazar estrategias de prevención que minimicen el impacto», afirmó. Además, consideró que la respuesta de las administraciones había sido eficiente.

En definitiva, Lamas Seoane considera que el problema está «latente» y que «hay que estar preparados para la próxima vez, ya que debemos ayudar no solo con líneas de financiación».

Cabe destacar que el Plan de Acción contra los incendios de Abanca incluye un amplio conjunto de medidas de apoyo financiero. Entre ellas, una línea de financiación de 150 millones de euros destinada a familias y empresas afectadas, con el objetivo de rehabilitar viviendas, reponer maquinaria agrícola y promover la recuperación de los sectores agrícola, forestal, ganadero y vitivinícola, los más perjudicados por la catástrofe. Además, el plan contempla el adelanto de indemnizaciones de seguros y ayudas públicas, así como la concesión de anticipos de las ayudas de la PAC con un tipo de interés del 0%. Paralelamente, se destinó un millón de euros a la adquisición de materiales de prevención y atención, como drones de vigilancia y kits de emergencia destinados a los ayuntamientos, Durante la sesión se puso en valor el trabajo del voluntariado de Abanca en el marco de su Plan de Acción contra los incendios.