Una conferencia por el 28 aniversario de Las Médulas como patrimonio de la Unesco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con motivo del 28 aniversarios de la inclusión de Las Médulas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, desde la Asociación de vecinos de Las Médulas y la Plataforma Stop Incendios Noroeste Peninsular, se celebrará en la Casa de la Cultura de Ponferrada una Conferencia con un debate público a continuación.

El acto tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 18:00h. será presentado y moderado por D.Gabino Oviedo Pacios y contará con la participación del Dr Javier Sánchez Palencia y la Dra. Almudena Orejas, del Instituto Histórico del CSIC. En la mesa del debate también participarán Fernando Brugman, Engracia Puerto Miranda, Teresa Bello Pacios, Bruno Bodelón, Cristina Dapía Neira, Nekbet Corpas, y un representante de la Plataforma Stop Incendios Noroeste Peninsular.