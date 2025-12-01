Una conferencia por el 28 aniversario de Las Médulas como patrimonio de la Unesco
Se celebrará en la Casa de la Cultura de Ponferrada
Con motivo del 28 aniversarios de la inclusión de Las Médulas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, desde la Asociación de vecinos de Las Médulas y la Plataforma Stop Incendios Noroeste Peninsular, se celebrará en la Casa de la Cultura de Ponferrada una Conferencia con un debate público a continuación.
El acto tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 18:00h. será presentado y moderado por D.Gabino Oviedo Pacios y contará con la participación del Dr Javier Sánchez Palencia y la Dra. Almudena Orejas, del Instituto Histórico del CSIC. En la mesa del debate también participarán Fernando Brugman, Engracia Puerto Miranda, Teresa Bello Pacios, Bruno Bodelón, Cristina Dapía Neira, Nekbet Corpas, y un representante de la Plataforma Stop Incendios Noroeste Peninsular.