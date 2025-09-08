El Bierzo se reivindica en Ponferrada con la ofrenda comarcal de Berlanga

La de hoy, 8 de septiembre, es en Ponferrada y en la comarca del Bierzo una de esas fechas entrañables, en las que se reúne la familia, se produce un reecuentro con los amigos y se da rienda suelta a la fiesta, con el añadido también de un evento significativo de tradición, como es la celebración reivindicativa del Día del Bierzo. Es una jornada en la que se suele hacer balance del año y también se ponen encima de la mesa nuevos retos, nuevas aspiraciones, nuevos proyectos, en donde los diferentes representantes políticos en las instituciones o fuera de ellas también tienen algo que decir. Por lo general hay crítica de una parte a otra, pero también hay momentos de colaboración y entendimiento en asuntos básicos y fundamentales de bien común.

En este caso, bajo la abvocación de alguien tan querido (con sus más y sus menos) en Ponferrada y el Bierzo como es la Virgen de la Encina, los bercianos presentan la ofrenda a la patrona con el ánimo de que atienda tantas necesidades que siguen sin cumplirse. Este año es el Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo el que hace la ofrenda a la Morenica. Será por boca de su alcalde, el socialista César Álvarez, quien con la representación de los vecinos de todos los pueblos del municipio, presentará ante la Encina los productos de su tierra, la berciana. A buen seguro que este año, en la tradicional ofrenda y celebración de los actos centrales del Día del Bierzo se hará mención al gran desastre natural y humano generado el pasado mes de agosto por los incendios forestales. Este año para el acto institucional del Día del Bierzo estará la vicepresidenta de la Junta de CAstilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que participará en el acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen de la Encina.