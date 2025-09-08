Hoy, recomendable el concierto de María Becerra, las carrozas y la orquesta París de Noya

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Hoy es la jornada grande de las fiestas de la Encina y en el apartado musical, tras el concierto de ayer noche de Leiva, es el turno para la actuación musical de María Becerra. Su actuación será a las diez de la noche en el auditorio municipal de Ponferrada. Según Wikipedia, María de los Ángeles Becerra, conocida como María Becerra, es una cantante, compositora, actriz y exyoutuber argentina. que en 2015 comenzó a crear contenido de entretenimiento en su canal de YouTube, con el que llegó a tener más de tres millones de suscriptores. Con ello logró ganar varios premios y protagonizar una obra de teatro. Asimismo, Becerra fue nombrada como una de los 10 youtubers más influyentes de Argentina. Hoy estará en Ponferrada.

Pero, para los que prefieran algo más potente y popular como son el disfrute de las orquestas y además con entrada gratis, a eso de las doce y media de la noche (madrugada ya del lunes) estará la actuación de la orquesta París de Noya, en la explanada del viejo centro comercial de la avenida de la Libertad, frente a la entrada del barrio de la Rosaleda. Y siguiendo con música potente de orquesta, los amantes de las fiestas de verbena, tendrán presente la actuación de la afamada orquesta Panorama mañana martes 9 de septiembre, a partir de las 22.00 horas en la citada explanada del viejo centro comercial ponferradino. Hoy lunes, a los que le guste la canción berciana tienen una oportunidad de disfrute con diez grupos a las 21.00 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Otro de los eventos que no se pueden perder, especialmente dirigido a la población infantil, son las carrozas, que salen de la zona del Temple a eso de las siete de la tarde.