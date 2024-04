El Procurador del Común entrega el Informe de 2023 en las Cortes con 1.774 quejas y 97 actuaciones de oficio

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Procurador del Común, Tomás Quintana, entregó este miércoles en las Cortes de Castilla y León para su debate en el Pleno el Informe de la institución correspondiente a 2023, cerrado con 1.774 quejas ciudadanas sobre las 1.807 del año anterior y con 97 actuaciones de oficio frente a las 63 del pasado ejercicio, mientras que la administración local, empleo público, sanidad y medio ambiente suman el 54 por ciento de las demandas y León repite como la primera en el ránking autonómico.

Tomás Quintana desgranó, en una rueda de prensa tras entregar el Informe al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, el contenido y principales novedades recibidas en 2023 y destacó que ha emitido 1.042 resoluciones, de las que 183 se archivaron y en 859 se formularon resoluciones o recomendaciones a las administraciones, con una aceptación del 84,52 por ciento de las 659 respondidas.

Con esos datos, el defensor de los ciudadanos de Castilla y León se mostró “razonablemente satisfecho” de la respuesta de las instituciones a las que se dirige y afirmó que a día de hoy no hay ninguna queja de las recibidas sin resolver, aunque 41 municipios en su mayoría pequeños no han facilitado la información y 151 no han respondido en tiempo si aceptan o no la resolución emitida.

No obstante, valoró la colaboración de las administraciones con la institución del Común y precisó la falta de respuesta, en general de pequeñas localidades, en su falta de medios, a la vez que quitó importancia a que en 2023 haya recibido menos quejas que el año anterior pero haya abierto más actuaciones de oficio, algo que calificó de coyuntural.

Quintana, en la distribución territorial de las quejas, explicó que su número está en relación con los habitantes de cada provincia, excepto en el caso de León con más registro que Valladolid, lo que se atribuye a que la sede esté en la ciudad leonesa, ya que se mostró convencido de que la institución es conocida en toda la Comunidad.

En el cómputo provincial, León registró 402 quejas; Valladolid 298; Burgos 183; Salamanca 153; Palencia 132; Segovia 95; Ávila y Zamora 88, respectivamente; Soria 65, hasta las 1.774, que derivan de los 2.784 expedientes tramitados por el Común. Además, hubo diez quejas múltiples, presentadas por 733 personas.

Por áreas, la administración local concentra 359 quejas; empleo público 248; sanidad y consumo 181; medio ambiente 172: familia, igualdad de oportunidades y juventud 163; fomento 158; industria 105; hacienda 101; educación 99, mientras que el ámbito de cultura, turismo y deporte recibió 26 y agricultura 31.

Del montante de quejas, 807 corresponden a la Administración local, 762 a la autonómica, 150 a la central, 29 fueron de naturaleza privada, 23 del ámbito de la justicia y tres a otros departamentos. En el caso del funcionamiento de la Administración autonómica, 205 tuvieron como destino Sanidad, 138 Educación y 103 Presidencia.

Actuaciones de oficio

Entre las actuaciones de oficio, Quintana se detuvo en la adopción de medidas de seguridad en la Ruta del Cares para evitar accidentes ya que se considera excesivo que puedan coincidir 4.000 personas y en la ampliación del cribado del cáncer de mama a partir de los 70 años, ambas aceptadas por la Junta.

También se actuó para que la Consejería de Educación amplíe el servicio de comedores escolares en colegios rurales no solo a los alumnos que se trasladan en transporte público, sino a aquellos que residen donde está el colegio para facilitar la conciliación. Igualmente, instó a que los contratos incluyan cláusulas sociales y medioambientales de los productos frescos y que sean si es posible de cercanía.

La implantación de un servicio de atención administrativa personalizada y preferente a personas mayores; la situación del comercio rural y las medidas para su supervivencia; el mantenimiento de las farmacias en el medio rural; el fomento de la rehabilitación de vivienda de propiedad municipal en desuso; la promoción de campamentos de verano inclusivos; medidas en el ámbito de las energías renovables o un transporte público adaptado a personas con discapacidad fueron otras de las actuaciones de oficio.

En cuanto a las quejas múltiples, tuvieron como destino la bolsa de empleo de técnicos de documentación y administración sanitaria, la dotación de vestuario EPI al personal subalterno de la Dirección Provincial de Educación de León, la gestión de las bolsas de empleo de personal laboral del mismo departamento o el borrador del nuevo convenio colectivo de Cuidadores Técnicos de Servicios Asistenciales, entre otras.

La institución del Común concluye el Informe con una valoración de la actividad institucional tanto presencial y personalizada en la sede como en las provincias a las que se acude cada mes o quince días, con un total de 562 entrevistas presenciales, un centenar más que el año anterior.