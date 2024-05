Mañueco cree que el informe de Concordia no expresa la opinión de Naciones Unidas

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó ayer que el informe de tres relatores sobre la proposición de ley de Concordia, presentada por PP y Vox, «no expresa la opinión» de la ONU y se preguntó quién ha realizado ese trabajo y si es un «encargo» de Pedro Sánchez.

En su pregunta en el pleno de las Cortes, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, preguntó al presidente si «va a asumir las advertencias de la ONU en relación al texto registrado en las Cortes, pendiente en este momento de su toma en consideración, y Fernández Mañueco rechazó que la auditoría sea de Naciones Unidas y atacó con «bulos y medias verdades» de los «dueños del fango». Fernández Mañueco manifestó, en su primera respuesta, que no tiene «constancia de que la ONU haya realizado advertencia alguna» y añadió que lo que sí se conocerá en la intervención del socialista es lo que «le han escrito en Ferraz», en referencia a la sede socialista.

Respecto de si va a aceptar «las advertencias» de la ONU, el presidente de la Junta recordó que ya emplazó a trabajar en las Cortes por aprobar una norma mejor, siguiendo las directrices de la Unión Europea y con más protección para todas las víctimas. «Se ve el alma, que se ha rendido a la extrema derecha», replicó Tudanca tras escuchar la respuesta del presidente, a quien reprochó la «gracia con la bromita» sobre los derechos humanos, en la referencia a los relatores, y subrayó que Castilla y León ha recibido «un varapalo histórico».

En esa línea, siguió que los tres expertos de Naciones Unidas han manifestado que «se invisibiliza» a las víctimas del franquismo y que «se violan» derechos humanos como la verdad, justicia y reparación. «Sí, señor Mañueco, no hay más ciego que quien no quiere ver ni más sordo que quien no quiere oír», apostilló.

También, indicó que son los relatores de la ONU, no el PSOE, y leyó conclusiones realizadas por los expertos en relación a la ley de Concordia, como la invisibilidad de las víctimas del franquismo, a las que solo se realiza en el texto una mención sin acompañar que el régimen fue una dictadura. «Tuvo oportunidad de gobernar sin Vox, pero decidió hacerlo, puede volver a la derecha civilizada del señor Medrano, del señor Herrera, de la mano del PSOE», zanjó. «Es usted muy previsible. Ha sacado la batería de bulos y medias verdades, le dije que se podía mejorar pero de los dueños del bulo y fango no se puede esperar más que bulos y fango», replicó Fernández Mañueco, que señaló al PSOE como el partido que les gusta los relatores y se refirió a los salvadoreños que se reunieron con Puigdemoint en Ginebra o los que lo hicieron con ERC o Bildu.

En su opinión, el dirigente socialista, con esta pregunta, «viene a vender una cortina de humo para buscar crispación y enredar con una postura de indignación impostada para tapar sus escándalos y miserias». «Lo que es un ataque a España es la quema de banderas, el procés que hacen sus socios separatistas, los atentados terroristas que han estado aplaudiendo Bildu y la ley de amnistía que retuerce la Constitución, y ante ello callan y pactan», concluyó.