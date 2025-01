Las exmonjas clarisas de Belorado participarán en Madrid Fusión 2025

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

Las exmonjas clarisas del Monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) estarán presentes en Madrid Fusión 2025, uno de los eventos más destacados del mundo gastronómico, que se celebrará del 27 al 29 de enero en Madrid, según anunciaron hoy en un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación recogido por Ical.

“Este evento representa una oportunidad única para compartir su experiencia, dar a conocer su trabajo y mostrar sus innovaciones en la elaboración de chocolate”, subrayaron. Durante el encuentro, las religiosas presentarán una ponencia titulada ‘Chocolates Erre que Erre’, programada para el lunes, 27 de enero, a las 16 horas en las instalaciones de IFEMA.

En esta charla, explicarán cómo producen su emblemático chocolate Erre que Erre (On and On), un dulce, precisaron, “que refleja el esfuerzo, la creatividad y la lucha frente a las adversidades que amenazan la continuidad de los monasterios de clausura”. Han sido invitadas, según sostuvieron, por el presidente y fundador de Madrid Fusión, Carlos Capel. El evento reunirá a destacadas figuras de la gastronomía, como Carlos Gumiel, Albert Adrià, Steven Wu y Ángel León, y contará con actividades tan atractivas como el Campeonato a la Mejor Croqueta de Ibérico y debates sobre temas innovadores, como la influencia de la inteligencia artificial en la repostería.

Las exmonjas clarisas participarán con sencillez, compartiendo no solo un producto, sino también su “visión única” de la gastronomía, que combina “espiritualidad, dedicación y un profundo amor por el chocolate”, remarcaron. Finalmente, expresaron su agradecimiento por la oportunidad de formar parte de este prestigioso encuentro y esperan que su propuesta “inspire y conecte con todos los asistentes”.