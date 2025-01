Profesionales y usuarios regresan a las calles el 15 de marzo por la sanidad pública

Publicado por ICAL Valladolid Verificado por Creado: Actualizado:

Profesionales y usuarios regresarán a las calles con una manifestación el 15 de marzo en Valladolid en defensa de la sanidad pública, tras las masivas celebraciones de los años 2018 y 2019. Convocados por los sindicatos CCOO y UGT en Castilla y León se pondrá el foco en «la desidia, inacción, ineficiencia y estupidez» de la Consejería de Sanidad, que «repercute negativamente» en los pacientes y en los trabajadores del sector, y a la que acusaron de acometer una «política de trampantojos, llena de promesas, pero la burra no se mueve», crear diferencias entre trabajadores y maquillar los datos de listas de espera. «Lo hacemos ante la inacción del Gobierno regional, porque ni está el presupuesto al que se comprometió Mañueco, la Ley del Blindaje de la Sanidad Pública es un paripé, no hay mejoras laborales, las listas de espera cada vez son mayores y no invierten en recursos propios, sino cada vez más descapitalización», apuntó Cantuche, quien señaló que existe una «dinámica de listas de espera, que han entrado en un modelo nuevo y diferente, por el que no se cita a los paciente y su petición se guarda en un cajón», lo que ha conllevado que en provincias como Zamora hay 14.000 personas pendientes de una cita, «pero que serán más porque están maquilladas». «Si no los tienes contabilizados, no existen», señaló, para añadir que hay pacientes que «llevan esperando más de un año a que les den una cita». Al respecto, Pérez Ureña matizó que es «la lista de espera de la lista de espera», porque «cierran las agendas» para pruebas diagnósticas y para especialistas y la petición del médico de familia «se queda en el centro de salud». «Si el consejero ha dado la orden de hacer eso así, la tendrá que modificar, aunque los gerentes no le hacen mucho caso», puntualizó Cantuche, quien expuso que cada Gerencia «lo maquilla a su manera para que no figuren los miles de personas en listas de espera».

Mal retribuidos

Además, recordó que aún se observan consultorios cerrados y las áreas de difícil cobertura «se incrementan más», un aspecto sobre el que reclamó que se concrete. A su juicio, «todo esto se traslada a los ciudadanos, en una atención deficiente, con listas de espera interminables que no resuelven sus problemas porque no se encuentran diagnósticos», y que en muchos casos «genera muertes por una mala asistencia o déficit de la misma». En este sentido, lamentó que hay «gente con problemas oncológicos que no se atreve a denunciar», porque «cuando les llegan las pruebas o tratamientos, es tarde y queda en el sueño de los justos». Cantuche también se refirió a la relación de puestos de trabajo (RPT), que es la forma de organización de las plantillas, y sobre la que reclamaron «hacer en Sacyl una individualización de cada puesto de trabajo, sin necesidad de una ley», con el fin de «dotar de características específicas los puestos que no se pueden cubrir bien, en la montaña, en lugares periféricos o los que no se cubren en hospitales». «Hay provincias donde la zona de difícil cobertura es ya toda la provincia», criticó, para demandar el cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública.

Muy duro se mostró Tomás Pérez Ureña, quien añadió que los profesionales «no solo están mal retribuidos, sino que «ven que se destrozan los equipos». «La sanidad es trabajo de equipo. Para que un cirujano opere tiene que haber un celador que lleve al paciente a quirófano, un técnico que logre asepsia total, radiodiagnóstico, enfermeras, etc.», ejemplificó, pero la Junta «distingue a los trabajadores» y paga los sábados «a una parte de este equipo frente a la otra», situación que crea un «resentimiento, un problema entre categorías y rompe equipos», y «lo hace por cuestiones políticas», en base a un acuerdo para abonar los sábados que lo llevó a la mesa sectorial con los sindicatos, «pero que ya tenía acordarlo con un sindicato que era afín a Vox» cuando esta formación integraba el Gobierno autonómico.

Además, criticó que los técnicos «llevan diez años cobrando por debajo de su categoría académica y profesional» y que «no se ha cumplido con la reclasificación profesional» prevista para el 1 de enero de 2025. «Algunos saben que hace diez años que les están tangando en el sueldo y en su categoría profesional y afecta a su jubilación», trasladó.