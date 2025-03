PP y el resto de la oposición frenan la ley de Vox para cambiar la representación del Diálogo Social en la Comunidad

Publicado por AGENCIAS Creado: Actualizado:

El pleno de las Cortes de Castilla y León frenó hoy la toma en consideración de la proposición de ley para cambiar la representación del Diálogo Social, en el debate de una norma en la que Vox se quedó solo y recibió la critica de PP y del resto de la oposición justo en el día en el que el TSJ condena a la Junta por el recorte de la subvención nominativa a los sindicatos.

La proposición de ley decae y no sigue con su tramitación ya que solo cosechó nueve votos a favor de los procuradores de Vox -no votó la parlamentaria Susana Suárez-, y 68 en contra del resto de los grupos, incluidos los dos parlamentarios expulsados de este grupo y ahora no adscritos.

El viceportavoz de Vox Carlos Menéndez defendió un modelo de Diálogo Social despolitizado y con más representación sectorial tanto de los sindicatos como de la patronal, que no compartieron Paloma Vallejo (PP), Alicia Palomo (PSOE), Pablo Fernández (Mixto) y Luis Mariano Santos (UPL-Soria), quienes defendieron los acuerdos adoptados en ese marco por interés general.

Carlos Menéndez explicó que Vox defiende un modelo de Diálogo Social más amplio, democrático, más participativo y transparente en la gestión y gasto, y alegó que el actual “da privilegios” a CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. “El modelo de Diálogo Social del PP ha sido el gran negocio de los sindicatos de izquierda”, aseveró.

El Consejo del Diálogo Social de Castilla y León está formado por la Junta de Castilla y León, que preside este órgano institucional permanente de encuentro y participación, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y las organizaciones empresariales mayoritarias (CEOE) de la Comunidad.

La socialista Alicia Palomo remarcó que “ilegales son las propelías” atribuidas a Vox, preguntó si quieren “cargarse” la ley de representación sindical e insistió en que “hoy la Administración autonómica está condenada”, no lo que denominaron “paguitas” por el partido de Abascal. “¡Basta ya!”, exclamó, para expresar que este miércoles es “el triunfo de la democracia y derrota de ustedes, que llamaron a los sindicatos de todo, como chiringuitos y destrozaron el Diálogo Social”.

Ante la sentencia del TSJCyL, pidió retirar la proposición de ley y pedir perdón por “los destrozos y dinamitar el Diálogo Social” y recordó que no es solo el PSOE, sino que hubo una manifestación en la que se pidió en las calles “respeto”. “Se lo dijo la calle, el Gobierno, el TSJ, por qué ese empeño en cargarse el Diálogo Social”, remachó. “No están legitimados, les han condenado”, zanjó.

En la réplica, Carlos Menéndez señaló los 680 millones a condenados por los Eres en Andalucía, advirtió de que van a seguir “oyendo” a Vox, también en la calle por la legitimidad de los votos, y defendió la propuesta presentada, a la vez que reprochó que para el PSOE los únicos representantes sean CCOO y UGT y preguntó cuál es el problema de que también estén en ese órgano otros sindicatos sectoriales.

Menéndez afirmó que conocía la sentencia del TSJ y no ha cambiado “nada” de su intervención, argumentó que habla de error formal pero confirma que las cantidades pueden ser reducidas e instó a la Junta a presentar recurso de casación para corregir ese error formal. “No vamos a parar hasta que se retire hasta el último euro a los sindicatos y la CEOE”, concluyó.

“Les vamos a seguir oyendo, sí, en el fango y en el ruido”, rebatió Palomo, que animó a que “no paren” pero advirtió de que “será la ley quien los pare”. La socialista reiteró que Vox “añora” un sindicato único, como Solidaridad, que preside “un neonazi, afin a Putin”.

Sorpresa

En el turno para fijar posición, la ‘popular’ Paloma Vallejo recordó a Vox que pudo proponer la reforma de esta ley cuando estuvo en la Junta pero dejaron cinco gobiernos autonómicos “por imposición”, y expresó que “sorprende” que esta proposición se registrara dos meses después de dejar el Ejecutivo.

Vallejó subrayó que el Consejo del Diálogo Social está recogido en el Estatuto de Autonomía por lo que apeló al consenso y defendió los acuerdos firmados en ese marco y con los agentes representados, mientras que señaló al PSOE que este instrumento de negociación “está roto” en el ámbito nacional.

“Son políticas no para los sindicatos, sino para mejorar las políticas en dependencia, en vivienda, en educación, para avanzar en el cambio climático, no engañen señores de Vox”, argumentó la ‘popular’ en su defensa del Diálogo Social, que sostuvo que la Junta tiene una alocución con todos los agentes sociales y estimó que la reforma propuesta va en contra de la libertad sindical. “No compartimos la órbita en la que se mueven”, remató.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, argumentó que él por regla general es partidario de facilitar la toma en consideración de una PPL, pero apostilló que una norma de “esta naturaleza y en un día como hoy” no iba a votar a favor.

Igualmente, Luis Mariano Santos (UPL-Soria Ya) dudó de la “buena voluntad” de que la norma no sea “una venganza” por su salida de la Junta y contra los grandes sindicatos al pedir modificar las mayorías y apeló a que los cambios se realicen desde la escucha a los afectados, aunque reconoció que hagan lo que piensan, que, en su opinión, “es cargarse el Diálogo Social” y apuntar al PP. “Votaremos en contra porque su criterio de Diálogo Social está muy alejado del nuestro”, remató.