Economía apuesta por medidas eficientes para mejorar las cadenas de valor

El viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, se ha propuesto este miércoles aprovechar la «gran oportunidad» que ofrecen crisis como la actual de los aranceles para conseguir que el sector de la automoción de la Comunidad tenga una cadena de valor «más eficiente». La Junta de Castilla y León apuesta por reforzar la competitividad de las empresas de la automoción ante los aranceles anunciados por Estados Unidos, un sector que representa casi el 40% de las ventas de la Comunidad al país norteamericano. «Tenemos una gran oportunidad de hacer más eficiente la cadena de valor, de modernizar nuestras estructuras productivas, de ayudar a las empresas, a la estructura de producción a generar inversiones y modernizarse, porque es la única forma de luchar desde un sector tan globalizado como el de la automoción contra el proteccionismo», ha afirmado. Martín Tobalina ha explicado que para un sector tan «globalizado y profesionalizado», que emplea a cerca de 40.000 personas sólo en Valladolid, además de la el apoyo de todas las instituciones son necesarias medidas no coyunturales, vinculadas a las energías renovables, al crédito y liquidez para los pymes, a las infraestructuras públicas, a la inversión tecnológica o a la reducción de la burocracia, entre otras. A preguntas de los periodistas, ha incidido en que en una situación de «incertidumbre» es necesario para esperar dos o tres meses para ver el impacto real de esta medidas, aunque ha advertido de que si se imponen estas tarifas a los productos europeos, se puede dar «un posible proceso de ralentización e inflacionario». El viceconsejero ha incidido en que el impacto de los aranceles, pospuestos 90 días por la administración de Donald Trump, en el corto plazo «no afecta tantísimo» a las empresas y trabajadores de este sector la Comunidad, sino «puede afectar mucho más es el impacto inducido ante una posible ralentización de la economía» ya que muchas las piezas que salen España se ensamblan en Europa y de ahí se vende a Estados Unidos. «Contra el proteccionismo, competitividad», ha aseverado, antes de reivindicar la unidad de acción contra los aranceles en la Comunidad, que se vio ayer en la reunión de ayer con los sectores afectados, el Diálogo Social, los partidos con representación parlamentaria en las Cortes y la FRMP liderada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Preguntado por las críticas de los sindicatos respecto a la propuesta del Ejecutivo autonómico de bajar el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones a la Seguridad Social, Martín Tobalina ha matizado que, a su juicio, no se estaba hablando de reducir la fiscalidad en la parte individual, sino de aplicar una «fiscalidad inteligente, que no retraiga la inversión extranjera en España, en Castilla y León y en Valladolid». «En ese sentido, hay que buscar fórmulas — que es de lo que se ha hablado— para que, en caso de esos aranceles, se puedan utilizar en reinversiones, pero no creo que se esté hablando de reducir fiscalidad a nivel individual, sino de competitividad y eso afecta a los costes y a la fiscalidad», ha ahondado.

