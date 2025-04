21.500 personas recibirán atención sanitaria en el País Vasco cuatro años

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León recibió ayer la autorización del Consejo de Gobierno para la formalización definitiva del convenio de colaboraciónen materia de asistencia sanitaria con el País Vasco, por un periodo de cuatro años. En conjunto, beneficiará a 21.500 personas e incluye los servicios de Atención Primaria, Hospitalaria, así como a las urgencias y las emergencias, el transporte sanitario incluido el helicóptero, la historia clínica o la salud pública.

En su comparecencia, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de los detalles de este acuerdo que suma prestaciones sanitarias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl). Antes de entrar en vigor, deberá ser firmado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el lehendakari Imanol Pradales para posteriormente ser ratificado por los parlamentos de las dos autonomías y, después, por el Senado en un plazo de 60 días.

El consejero portavoz explicó que este convenio pretende «dar seguridad» a los ciudadanos con un «refuerzo» de la colaboración existente, de forma que contempla el acceso «a más especialidades», así como a las emergencias sanitarios, de lo que se beneficiará la incorporación anunciada de nuevos helicópteros, puesto que según Fernández Carriedo abre nuevas posibilidades de colaboración.

Igualmente, insistió en la «buena disposición» del Gobierno Vasco y la «mano tendida» del lehendakari Pradales para ir avanzando en el acuerdo general con Castilla y León, una vez celebradas las últimas elecciones en ese territorio y la conformación de un nuevo ejecutivo. Además insistió en la voluntad de la Junta de ahondar en la cooperación, puesto que recordó la Comunidad abraza a nueve autonomías y dos regiones portuguesas.

Fernández Carriedo argumentó que la Junta defiende que la asistencia sanitaria no se vea afectada por los límites geográficos, más allá de prestar servicios «de mucha calidad», en este caso con el País Vasco. Precisamente, el acuerdo que se tendrá que firmar se ajusta al Protocolo General de colaboración entre el Gobierno Vasco y la Junta del pasado 23 de enero de 2012.

Por lo que se refiere a las prestaciones de asistencia sanitaria en Atención Primaria, por parte del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) el convenio prevé la asistencia sanitaria, tanto para atención médica como de enfermería (incluyendo la prescripción de fármacos mediante receta), en la Organización Sanitaria Integrada (OSI) de Álava para el Enclave de Treviño y además las siguientes poblaciones cercanas así como a pueblos del municipio del Valle de Losa. El Sacyl prestará atención a las poblaciones alavesas del municipio de Bernedo y Tuyo.

CyL acogeá menores migrantes pero si es en igualdad con otros territorios

La Junta de Castilla y León condicionará su apoyo al reparto de menores migrantes a la «dignidad» que se dé a las personas migrantes no acompañadas que lleguen en el proceso de acogida y a la «igualdad» en la asignación entre las comunidades, durante la reunión al respecto que mantendrán los diferentes territorios con el Gobierno el próximo lunes, 28 de abril.

Así lo manifestó ayer el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde tras confirmar que la reunión está convocada por el Ejecutivo nacional para el próximo lunes, también lamentó el «déficit de información» ofrecida por el Gobierno antes del encuentro, en una convocatoria con carácter de urgencia que, para Carriedo, «no se justifica».

«Se ha hablado de un volumen muy importante de menores que supera las capacidades de acogida de la Comunidad, pero en la convocatoria no se habla de cantidades», señaló Carriedo, que por ello mostró su esperanza en que, durante la reunión del lunes, «se clarifique» la cuantía de menores no acompañados por territorio y «se garantice la igualdad» para que «no haya privilegios para ninguna comunidad». Esa será una de las dos condiciones que pondrá la Junta para apoyar el reparto, mientras que la otra será «la dignidad que merecen las personas migrantes no acompañadas que vienen» y que depende, según Carriedo, del número de plazas establecidas para la atención de menores".

