La Junta concede a 14 nuevos colegios e institutos el sello ambiental 'Centro Educativo Sostenible'

Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y de Educación, Rocío Lucas, han entregado este martes a 14 nuevos colegios e institutos de Castilla y León el sello ambiental 'Centro Educativo Sostenible' que reconoce las iniciativas de educación y gestión ambiental de los centros docentes. Los catorce sellos se han concedido de un total de 31 proyectos presentados.

También han renovado el sello a 11 de los centros que lo obtuvieron en 2021 ya que la duración de este reconocimiento es de cuatro años, transcurridos los cuales hay que renovar o no de conformidad con el trabajo realizado en ese tiempo.

En total, Castilla y León cuenta con 120 centros docentes en los que la educación y la gestión ambiental supone un aspecto fundamental en su día a día "y muestran su firme compromiso por la sostenibilidad".

Suárez-Quiñones ha precisado que este sello no es un reconocimiento fijo, "si no que conlleva un compromiso medioambiental y cada cuatro años se evalúa", y ha destacado que por tercera vez este año se ha realizado la evaluación de los premios dados el año 2021, y once han renovado esa evaluación y han mantenido ese sello medioambiental.

Por su parte, Lucas ha subrayado que estos centros, sus docentes y sus comunidades educativas están mostrando que la sostenibilidad puede ser "una experiencia real, transversal, compartida". "Una experiencia que se vive en el aula, en el patio y en cada pequeño gesto cotidiano porque cuidar el planeta empieza por entenderlo y respetarlo. Gracias por educar con espíritu verde", ha añadido.

Los centros galardonados en la provincia de Burgos son el CEIP Valle de Tobalina de Quintana Martín Galíndez y el CPRFP Salesianos Padre Aramburu y en León han sido distinguidos el CEIP Toral de los Vados de Toral de los Vados, el CIFP Virgen Buen Suceso de La Robla, el Centro Concertado de FP Maria Auxiliadora, el IES Beatriz Ossorio de Fabero y el IES Rio Órbigo de Villarejo de Órbigo.

Por su parte, los centros de Salamanca distinguidos son el CEIP Santa Teresa de Alba de Tormes y el IESO Las Batuecas de La Alberca mientras que de las provincias de Segovia y de Soria han recibido el sello el IES Marqués de Lozoya de Cuéllar y el CIFP Pico Frentes, Soria, respectivamente.

Finalmente, han recibido el sello ambiental el Colegio San Agustín y el Centro Didáctico de Formación Profesional de Valladolid y el CEIP Nuestra Señora de la Paz de Villaralbo (Zamora).