¿Y después de la PAU qué? Estas son las fechas para preinscribirse en las cuatro universidades de Castilla y León

Fachada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) en una imagen de archivo.ULE - Archivo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Comisión Coordinadora del Distrito Único de Castilla y León de la que forma parte la Consejería de Educación junto con las universidades públicas Burgos, León, Salamanca y Valladolid ha establecido el plazo de preinscripción desde este miércoles, 4 de junio, al próximo 4 de julio.

Durante esas fechas podrán solicitar plaza los alumnos que hayan superado la PAU y estén interesados en cursar sus estudios en alguna de las cuatro universidades públicas de la Comunidad, según consta en el calendario del proceso de admisión a los estudios de grado en las cuatro universidades públicas publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La Consejería de Educación ha explicado que este calendario se ajusta a los límites establecidos por el Ministerio de Universidades.

Asimismo ha informado de que al igual que el año pasado, para agilizar el procedimiento de preinscripción y matrícula en las universidades públicas, se publicarán los tres listados de admitidos en el mes de julio que se comunicarán los días 10, 21 y 25 de julio.

Por su parte, la formalización de las matrículas se podrá realizar desde el mismo día que se publican los tres listados de admitidos y los estudiantes podrán solicitar permanecer en la lista de espera después de la publicación de cada uno de ellos.

Durante el proceso de preinscripción del pasado año, las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid recibieron más de 195.000 solicitudes para cursar alguna de las titulaciones de grado ofertadas para el curso 2024-2025. Finalmente, fueron 15.126, un total de 705 más que en el curso precedente, los alumnos de nuevo ingreso matriculados en el presente curso académico.