La Junta buscará empleo “uno a uno” a los afectados por los despidos pactados en Siemens Gamesa

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó ayer que el Gobierno autonómico está en contacto con Siemens Gamesa para «identificar uno a uno» a los trabajadores que finalmente se verán afectados por el expediente de regulación de empleo, tras el acuerdo con los sindicatos, para buscarles un empleo de forma individualizada en la zona.

Carriedo explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que hablarán con cada uno de los afectados para definir sus «aspiraciones» y conocer su formación y sus características para «casar oferta con demanda» y lograr «empleo para la totalidad de los afectados por el ERE». «Ese es nuestro objetivo», sentenció.

El consejero portavoz reconoció el «esfuerzo» entre la empresa y los representantes de los trabajadores para alcanzar un acuerdo, que permitirá mantener la actividad de la empresa, que acometerá «los cambios tecnológicos y de producción necesarios para intentar ganar actividad, peso e influencia en el mercado».

Recordó Carriedo que en este momento es preciso aclarar quiénes son los afectados, los que van a prejubilarse, los que se desplazarán a otra actividad y los que participarán en el proceso de empleo que quiere impulsar la Junta, para tratar de encontrarles un trabajo lo más próximo posible en la zona, para evitar su movilidad.