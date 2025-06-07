Mañueco pide a Sánchez elecciones ya por los «continuos ataques» a Castilla y León

Publicado por ICAL Barcelona Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigió ayer al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque de forma urgente elecciones anticipadas ante el «deterioro institucional y político de España» y los «continuos ataques» que denunció recibe la Comunidad por parte del Gobierno, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

En su intervención en el plenario de la XXVIII Conferencia de Presidentes, que se celebró ayer en el Palacio de Pedralbes, Fernández Mañueco tomó la palabra en torno a las 14.00 horas para fijar la posición de la Comunidad, tras el turno de la madrileña Isabel Díaz Ayuso. El presidente de la Junta se sumó a la mayoría de barones del Partido Popular que reclamaron que se adelanten las generales, «desde la lealtad institucional y el compromiso con los ciudadanos». Lo hizo al igual que la presidenta madrileña, el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, la cántabra María José Sáenz de Buruaga o el gallego Alfonso Rueda. Sin embargo, ante las reiteras peticiones de elecciones de los dirigentes del PP, el presidente del Gobierno aprovechó para dejar claro que su intención era agotar la legislatura y celebrarlas en 2027, después de que el socialista Adrián Barbón ofreciera Asturias como sede de la próxima cumbre.

El presidente de la Junta mostró su «indignación» ante los «ataques» que señaló recibe Castilla y León puesto que aseguró el Gobierno utiliza criterios «dispares» con los que señaló «siempre sale perjudicada Castilla y León». Así, citó la financiación autonómica, la condonación de la deuda pública, el reparto «impuesto» de menores migrantes no acompañados, el reparto del impuesto a la banca, el desarrollo de los corredores de mercancías o las inversiones en infraestructuras eléctricas.

Fernández Mañueco aprovechó su turno de palabra para pedir al presidente del Gobierno que se mejoren las infraestructuras eléctricas para aprovechar el «potencial» de Castilla y León, como ha planteado desde hace tiempo y, más aún, tras el apagón registrado el pasado 28 de abril. Además, el presidente de Castilla y León rechazó la propuesta de priorizar la inversión en redes eléctricas sobre la base del peso de la industria electro-intensiva de cada uno de las comunidades. Es decir, ampliar las capacidades de la red eléctrica en aquellos territorios que cuentan con proyectos industriales concretos y con necesidades urgentes, como el País Vasco, Navarra, Cataluña, Galicia o Andalucía.

El jefe del Ejecutivo autonómico expuso ante Sánchez y el resto de los presidentes que Castilla y León es «líder» en producción de energías renovables para reclamar inversiones en las infraestructuras energéticas del país. Asimismo, pidió implicación y colaboración de todos en la solución al cierre previsto por Azucarera de la factoría de La Bañeza, que supondrá más de un centenar de despidos.

El presidente de la Junta reclamó a Sánchez que se mantengan las diez paradas de los servicios de alta velocidad y larga distancia en las estaciones de Otero de Sanabria (Zamora), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia, puesto que Renfe tiene previsto suprimirlas con la reorganización que entra en vigor este lunes, 9 de junio.

