Mañueco deja el pinganillo sobre la mesa

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la XXVIII Conferencia de Presidentes Autonómicos.Rubén Cacho

Publicado por ICAL Barcelona Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no utilizó ayer los auriculares que tenía sobre la mesa para seguir la intervención en euskera del lehendakari, Imanol Pradales, que utilizó la lengua de su territorio para intervenir en la XXVIII Conferencia de Presidentes en Barcelona y que motivó que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abandonara temporalmente la reunión en señal de protesta por el uos de lenguas cooficiales del Estado.

Fuentes de la Junta explicaron que Fernández Mañueco decidió no utilizar el servicio de traducción previsto y que exigía utilizar el pinganillo, ya que por primera vez en esta cumbre se permite el uso de las lenguas cooficiales, si bien no está previsto en el reglamento de este foro multilateral.

Ayuso volvió a incorporarse a la reunión de la Conferencia una vez que finalizaron las intervenciones en euskera y en catalán de los presidentes del País Vasco y Cataluña, Imanol Pradales y Salvador Illa, respectivamente. No obstante, también utilizaron sus lenguas para hacer los saludos el gallego Alfonso Rueda o el valenciano Carlos Mazón, además de la navarra María Chivite que recurrió al euskera para hacer su exposición.