Mañueco insiste en que Sánchez debe dimitir y convocar elecciones ante una situación que “no admite más demora”

El presidente del Partido Popular en Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insistió este lunes en que Pedro Sánchez debe presentar su dimisión y convocar elecciones ante “la convulsión” de la situación política en España, porque, a su entender, “no admite más demora”.

En declaracione durante la votación en las primarias del 21 Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebra del 4 al 6 de julio en Madrid, subrayó que “lo escuchado” en relación al caso Cerdán y el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de obras “es lo suficientemente grave para que se adopten hoy mejor que mañana” medidas.

“La situación en España no admite más demora, Pedro Sánchez debe dimitir, convocar elecciones y dar la voz a los españoles cuanto antes, vemos que todo su entorno está rodeado de mentira y corrupción desde que llegó” a la Secretaría General, argumentó.

Frente a la situación que atraviesa el PSOE puso en valor el proyecto del PP, inmerso en su próximo congreso, donde destacó las primarias en libertad, el respaldo masivo a Alberto Núñez Feijóo para que renueve el liderazgo y el convencimiento de que presentarán “un proyecto ilusionante para la mayoría de los españoles”.

Preguntado sí convocará elecciones en caso de que lo haga Pedro Sánchez, manifestó que su intención es agotar el mandato y ver lo que hace Pedro Sánchez, aunque indicó que el presidente del Gobierno no mira por los intereses generales, sino por sus personales. “Cuando se produzca, hablaremos”, apostilló.

En este momento, afirmó que su Gobierno ofrece a los ciudadanos de la Comunidad estabilidad y certidumbres, con crecimiento económico, empleo, ampliación de derechos como el transporte gratuito y mejora de los servicios públicos frente a la “convulsión” del partido en el Ejecutivo central.

Fernández Mañueco, junto al presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, es uno de los ponentes de la Ponencia Política al Congreso, convocado por Núñez Feijóo para iniciar el nuevo ciclo político, que, precisamente, corresponde abril a Castilla y León dado que celebró sus últimos comicios el 13 de febrero de 2022.