CyL prefiere que Mañueco gobierne en solitario sin Vox y que agote la legislatura

Tres de cada cuatro ciudadanos de CyL prefiere que Mañueco gobierne en solitario y no lo haga con Vox y son partidarios de que no adelante las elecciones autonómicas y agota la legislatura.

Un gobierno sin la ultraderecha es la opción preferida de una inmensa mayoría de las personas encuestadas por Sigma Dos para CyLTV. Lo quiere un aplastante 76,2 %, que opina que es más positivo un gobierno en solitario que el Ejecutivo de coalición que mantuvo Mañueco durante dos años y tres meses al comienzo de la actual legislatura. Creen que esta opción de un gobierno sin coalición es mejor para los intereses generales de la autonomía. Si el presidente de la Junta hiciera caso de la encuesta, le obligaría a un gobierno en minoría y, en consecuencia, a buscar acuerdos puntuales con las fuerzas con representación en las Cortes de CyL para sacar adelante todos sus proyectos porque el sondeo de Sigma Dos deja al PP en la Comunidad a tres escaños de los 41 de la mayoría absoluta, en el mejor de los horizontes. Tres escaños vitales que son los que obtendría la UPL, según la encuesta, lo que convertiría a los leonesistas en una pieza clave del ajedrez parlamentario en CyL, de forma que el partido leonés tendría que optar entre gobernar en coalición o en acuerdo de legislatura o convertirse en el Junts de Mañueco.

Ese gobierno en solitario lo apoyan los consultados en todas las provincias de la Comunidad y en todos los rangos de edad y de ideología salvo los votantes de Vox, que en el 85,9 % creen que un nuevo pacto del PP con la extrema derecha sería mejor para la autonomía. Los ciudadanos de Segovia son los que se inclinan más por un «Mañueco solo» (lo quiere un 81,4 %) seguido de los encuestados en Ávila (un 80 %). En tercera posición se sitúan los leoneses, con un 78 %, seguidos de los ciudadanos de Soria (77,8 %), Burgos, (76,6 %), Valladolid (74,6 %), Palencia (74, 2 %), Salamanca (73,1 %) y, en última posición, Zamora, con el 72,1 %. Los votantes del PP (92,5 %) y del PSOE (91,1 %) son, por partidos políticos, los que se inclina más por esa opción.

Es mayoritaria también la opinión de que fue positivo para CyL que Vox saliera del gobierno de coalición con el PP tras la orden de Santiago Abascal de que la extrema derecha rompiera sus acuerdos de legislatura en todas las autonomías donde había pactado el gobierno con el partido de Feijóo. Más del 62 % de los encuestados lo considera positivo, sin apenas diferencia de edad ni de sexo. Hay, sin embargo, más diferencias atendiendo a la ideología o al partido al que votan los encuestados. Un 33,1 %) de los votantes del PP no ve bien la decisión, mientras que el porcentaje en el caso del electorado de Vox se incrementa hasta el 50,5 %).

Seis de diez encuestados (el 62,8 %) cree que que el presidente de la Junta debería agotar la legislatura y llegar hasta las próximas elecciones autonómicos, que están previstos en marzo de 2026, frente al 21,3 %)de los encuestados que indica que debería convocar elecciones antes de esa fecha. Por edades, apoyan que Alfonso Fernández Mañueco debería cumplir la legislatura completa son los mayores de 65 años (el 68,5 %)). En el caso de los electorados, los votantes del PP son los que más favorables se muestran (77,8 %)) y la población de 30 a 44 años (25,8 %) la más propicia a un adelanto electoral, así como los votantes de Podemos (35,8 %)).