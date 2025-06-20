Se fuga de la prisión de Burgos y es detenido en Gijón mientras hace el Camino de Santiago

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón este pasado jueves a un hombre, de 30 años, al que le constaba una orden judicial de búsqueda detención e ingreso en prisión por parte de la Audiencia Provincial de Oviedo, como supuesto autor de organizaciones y grupos criminales y que a su vez se había fugado de la prisión de Burgos.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, los agentes tuvieron conocimiento de la requisitoria dictaminada por la Audiencia provincial de Oviedo a la vez que, tras investigar a esta persona, comprobaron que al mismo le constaba otra orden de búsqueda y detención por quebrantamiento de condena, tras haberse fugado del Centro Penitenciario de Burgos.

Sobre esto último, el ahora arrestado, junto a otros reclusos, había evitado el control del grupo de voluntarios que los vigilaban mientras realizaban el Camino de Santiago, dentro del marco de actividades de reinserción social programadas por el Centro.

Ante la posibilidad de que esta persona pudiera encontrarse en Gijón por su arraigo familiar en esta localidad, se realizaron varias gestiones en los domicilios conocidos donde pudiera estar, detectando movimiento de personas en un inmueble del barrio de La Arena.

Tras una semana de vigilancias, se detectó al preso fugado saliendo del garaje del edificio, a bordo de un vehículo. Este fue inmediatamente interceptado y detenido por los Agentes en base a las requisitorias pendientes.

Tras su paso por dependencias de la Policía Nacional de Gijón para la tramitación de Diligencias, el arrestado fue trasladado al Centro Penitenciario de Asturias.