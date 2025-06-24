Castilla y León declarada zona afectada por emergencias de Protección Civil

Un día de lluvia en la capital.ÁNGELOPEZ

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, a propuesta del Ministerio del Interior, declarar zonas afectada por una emergencia de protección civil diferentes comarcas de las comunidades autónomas de Illes Balears, Castilla y León, Canarias, Cataluña, La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha que sufrieron 26 emergencias de distinta naturaleza entre el 25 de marzo y el 22 de junio de 2025 pasados.

En ese periodo, el Centro Nacional de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha sido informado de diferentes situaciones de riesgo provocadas por transporte de mercancías peligrosas, fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, incendios en la industria química, incendios forestales y contaminación marítima.

En concreto, estas veintiséis emergencias de protección civil son, por orden cronológico:

• 28 - 31 de marzo: dos episodios de fuertes vientos en Menorca y fenómenos costeros adversos en Mallorca.

• 3 de abril: accidente de transporte de mercancías peligrosas en la provincia de Zamora.

• 11 de abril: accidente de transporte de mercancías peligrosas en la provincia de Valladolid.

• 12 de abril: Lanzarote sufre una emergencia por fenómenos meteorológicos adversos que produce inundaciones en bajos, garajes y arrastre de vehículos por el agua.

• 22 de abril: filtraciones en la parte alta de la Presa de Rialb, en Lérida, que deben ser selladas para evitar la rotura de la presa.

• 4 de mayo: incendio en la Industria Química KUPSA, en La Rioja, con producción de daños materiales.

• 8 - 12 de mayo: fuertes lluvias, granizo y pedrisco en Mallorca.

• 10 de mayo: incendio en una industria química en la provincia de Barcelona.

• 11 de mayo: incendios forestales que afectan al municipio de Orihuela, en Alicante.

• 11 de mayo: fuertes lluvias en Mallorca.

• 13 de mayo: segundo episodio fuertes lluvias en Mallorca.

• 13 - 15 de mayo: dos emergencias de contaminación marítima en La Coruña concatenadas a raíz de un mismo hecho causante. El día 13 de mayo un barco pesquero origina un vertido en el puerto de Muros, nave que se hunde al día siguiente.

• 14 de mayo: incendio en la industria química PAINSUR en la provincia de Sevilla.

• 17 de mayo: incendio en una nave de reciclaje en la provincia de Pontevedra.

• 28 de mayo: episodio de incendios forestales en Cami des Coste, en el territorio insular de Mallorca.

• Primeros días de junio: Castilla-La Mancha sufre tres episodios de incendios forestales que afectan a los municipios de La Puebla de Almoradiel y Menasalbas (Toledo) y Riópar (Albacete).

• 3 de junio: fuertes lluvias e inundaciones en la provincia de Valladolid.

• 11 de junio: fuertes lluvias y vientos en Soria.

• 14 de junio: lluvias y tormentas graves en Zaragoza y Teruel.

• 16 de junio: un incendio forestal afecta a la zona militar de Chinchilla, en la provincia de Albacete.

• 22 de junio: incendio forestal en el municipio de Zalamea la Real, en la provincia de Huelva.

Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, que justifican la intervención de la Administración General del Estado por el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementaria a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones territoriales.

El acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales; materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales; en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.

También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.

Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática).

Los restantes departamentos gubernamentales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.