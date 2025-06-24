Agentes medioambientales hallan muerto a un oso pardo en la montaña de Palencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León activó este sábado el protocolo de búsqueda de un ejemplar de oso pardo tras la activación del sensor de mortalidad del dispositivo de seguimiento GPS que el animal llevaba instalado desde septiembre de 2024.

A última hora de la mañana, agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León pudieron comprobar que el animal se encontraba muerto, con signos de predación por carroñeo.

El levantamiento del ejemplar, realizado conjuntamente por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil, finalizó a primera hora de la tarde del sábado. Los restos del ejemplar se trasladaron al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Junta de Castilla y León en Burgos, donde hoy se ha practicado la necropsia del ejemplar.

Durante el examen anatomopatológico del cadáver de oso pardo se ha podido confirmar que se trataba un ejemplar de avanzada edad, con baja condición corporal. Se ha descartado la presencia de elementos metálicos compatibles con disparo. Dado el estado del ejemplar, con elevados signos de predación post-mortem, no se ha podido determinar la causa de la muerte. A la vista de la información analizada, el fallecimiento puede ser compatible con una muerte por causas naturales. En todo caso, se han recogidos muestras que se enviarán al laboratorio toxicológico para descartar una posible intoxicación.