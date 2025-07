Mañueco mantiene que la ley de amnistía es el "mayor acto de corrupción política": "Todo para mantener a Sánchez en La Moncloa"

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que la ley de amnistía, avalada en parte por el Tribunal Constitucional, es el “mayor acto de corrupción política” de la democracia. “Todo para mantener a Sánchez en La Moncloa”, resumió en un primer mensaje tras conocer la sentencia que estima parcialmente el recurso interpuesto por el Partido Popular.

Fernández Mañueco publicó un mensaje en su perfil de X (antes Twitter) en el que garantizó que Castilla y León “defenderá siempre la igualdad, la libertad y la solidaridad”, de hecho la Junta presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica aprobada por una mayoría del Congreso de los Diputados que amnistía a los condenados del ‘procés’.

En ese sentido, la sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, considera que la amnistía como institución es compatible con la Carta Magna, ya que el silencio constitucional sobre esta figura no puede interpretarse como una prohibición, quedando dentro del ámbito de decisión del legislador sin necesidad de habilitación expresa.

No obstante, el Constitucional declara incompatibles con la Carta Magna tres aspectos relacionados con la igualdad de trato, la extensión temporal y los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, a raíz del recurso del Partido Popular. No obstante, el alto tribunal no ha entrado a dirimir los presentados por las comunidades, entre ellas, Castilla y León que lo presentó el 10 de septiembre de 2024, junto a la recusación del presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez.

De esta forma, el TC deberá pronunciarse sobre la vulneración de 14 artículos de la Constitución que ha observado el Gobierno autonómico, relativos, entre otros aspectos, a la igualdad entre ciudadanos de diferentes comunidades autónomas, a la separación de poderes, o a los compromisos adquiridos por el Estado Español a través del Tratado de la Unión Europea.