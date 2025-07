CyL firma su compromiso con las víctimas del terrorismo, que piden verdad y atención

CyL reconoció ayer el compromiso con las víctimas del terrorismo en un solemne acto institucional en el que se entregaron la medalla a seis personas que sufrieron la agresión terrorista y en el que se reafirmó que no están solas pero también se reivindicó memoria, reparación, justicia y verdad así como una atención integral y el desarrollo de la ley de 2017 que las ampara.

El Monasterio de Nuestra Señora del Prado acogió el acto, presidido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el que se concedió la medalla de 2025 a Evaristo Antonio Zurrón Alvaro, Sebastián Nogales Lozano, Alexander Moral Silva, Lucas Moral Silva, Francisco Sánchez Blázquez, Alejandra María Concepción Samaniego Pérez. También a Casimiro Sánchez García, María Elisa Martín Gómez medalla, Javier Sebastián Nogales Martín y Amanda Nogales Martin, quienes no pudieron recoger esta distinción en los años 2020 y 2023, respectivamente.

El presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, celebró este acto como «una caricia institucional» y un gesto de la sociedad de que no están solos, de que existe un compromiso con su memoria y reparación, pero pidió ir más allá de esta «manifestación firme» con una atención integral a cada víctima porque «todas compartes el derecho a ser tratadas con dignidad». Después de expresar que la asociación que preside «trabaja con ahínco» para que su memoria llegue a la sociedad, afirmó que «queda camino por recorrer» como el desarrollo reglamentario de la la Ley de 2017 de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León para adaptarla a las necesidades reales de las víctimas.

«No buscamos privilegios, sino justicia y verdad», explicó, si bien reivindicó que ellos sean parte del relato para «no desdibujar su historia» y no sólo «quienes empuñaron las armas».

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. afirmó que las víctimas del terrorismo son «un referente moral y un ejemplo de entereza» y reafirmó el compromiso de la Comunidad con ellas. «No os vamos a abandonar nunca», prometió. Fernández Mañueco respondió al presidente de la asociación que su Gobierno trabaja en el desarrollo reglamentario de la ley, con el objetivo de consolidar un marco normativo estable y eficaz que garantice su plena aplicación en todos los ámbitos institucionales. También se detuvo en algunas medidas en marcha como la creación de los premios a trabajos académicos sobre deslegitimación del terrorismo, cuya convocatoria recoge hoy, precisamente, el Boletín Oficial de Castilla y León, para impulsar el reconocimiento de las víctimas desde el ámbito de la Educación Superior. Igualmente, recordó la apertura de un centro de atención psicológica y jurídica para víctimas del terrorismo en Valladolid, pionero a nivel autonómico; la celebración de actos institucionales de reconocimiento y homenaje; la entrega de 350 medallas conmemorativas; el programa «Testimonio en las aulas», implantado ya en 111 centros educativos; y el Protocolo de Actuación con las universidades públicas para promover entre los estudiantes el recuerdo y la gratitud a las víctimas, así como el rechazo a la intolerancia, la violencia y el odio.

En su breve discurso de cierre del acto, calificó de «doloroso la postverdad del terrorismo» y lamentó que, antes que era «prohíbido políticamente», ahora «se blanquee con la presencia en las instituciones de sus sicarios por unos miserables votos». Se refirió a la ley de amnistía, que tiene el aval del Tribunal Constitucional como se conoció la víspera, para manifestar que es «el mayor acto de corrupción política y un fraude» por «la impunidad» para los políticos independentistas del procés.

«Ni blanqueos ni privilegios, en Castilla y León no nos van a engañar», aseveró, convencido de que las víctimas del terrorismo son «nuestros héroes» y «merecen toda nuestra gratitud y reconocimiento». «No os vamos a abandonar nunca», zanjó.

La Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León se constituyó en 2014, con Juan José Aliste, fallecido en 2020, como su primer presidente. En 2017 se aprobó en las Cortes la ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León. En 2022 se ubica su sede en Arroyo de la Encomienda.

Al acto, junto a familias de quienes fueron reconocidos, asistieron, entre otros representantes, los connsejeros de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; de Educación, Rocío Lucas; de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja; de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, así como procuradores.

I Premios de la Junta sobre deslegitimación del terrorismo

La Consejería de la Presidencia publicó ayer la orden por la que se convoca la I Edición de los premios a trabajos académicos sobre deslegitimación del terrorismo, cuyo objetivo es fortalecer y abrir nuevas vías que sean útiles para el conocimiento del fenómeno terrorista y los mecanismos para su deslegitimación, prevención y erradicación. Hay tres meses para la presentación de los trabajos académicos y se establecen premios entre 500 y 3.500 euros en sus distintas modalidades. El importe global de los premios será de 10.500 euros.

​Los Proyectos Intermodulares de Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior cuentan con 500 euros; el Trabajo de Fin de Grado (TFG), con 1.000 euros; el Trabajo de Fin de Máster (TFM), con 2.000 euros; la Tesis Doctoral, con 3.500 euros.



Según la orden, se podrán concederse premios ex aequo en caso de empate en la puntuación, procediéndose al prorrateo del importe destinado a la correspondiente modalidad entre los participantes premiados.



Igualmente, se concederán reconocimientos especiales a los directores y codirectores de los trabajos presentados, cuya cuantía no podrá exceder de la mitad del importe concedido al participante premiado. Así como accésits o menciones especiales a los trabajos académicos que no hayan sido premiados.



Su finalidad es apoyar la investigación y la innovación en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, fomentando la producción y el intercambio de trabajos académicos, con el fin de fortalecer y abrir nuevas vías que sean útiles para el conocimiento del fenómeno terrorista y los mecanismos para su deslegitimación, prevención y erradicación.