La Guardia Civil rastrea el origen del fuego de Ávila

Una unidad especializada de la Guardia Civil se ha desplazado a Ávila para investigar el origen del incendio que en la noche de este pasado lunes se declaró entre los municipios abulenses de Cuevas del Valle y Mombeltrán, en el Barranco de las Cinco Villas. El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, que ha acompañado al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, a la zona del fuego, ha explicado a los periodistas que una unidad del instituto armado, especializada en este tipo de investigaciones, se ha desplazado al lugar del siniestro. Galeano, que ha dicho que se trata de «una de las unidades más avanzadas de España» en este ámbito, ha comentado que sus integrantes «tienen indicios sobre los que están trabajando», si bien ha comentado que «es el momento de la investigación y no adelantar ningún tipo de información». Preguntado sobre las posibles hipótesis, después de que la Junta haya apuntado a que podría haber sido provocado, el subdelegado del Gobierno en Ávila ha contestado que «se barajan todas» y que «la intencionalidad es una de ellas».

oPTIMISMO RELATIVO

En la mañana de este jueves, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha lamentado que durante el verano la provincia de Ávila ha «sufrido 19 incendios provocados, en muy corto espacio de tiempo». «Este incendio tiene unas coincidencias muy llamativas: temporales en el día, en el mes, en una hora absolutamente intempestiva para que pueda intervenir un operativo —23.10 horas-, al lado de una carretera nacional y sin la presencia de maquinaria que pueda provocar chispas», ha explicado. Por ello, considera que no hay «ningún elemento indiciario que pueda hacer calificar este incendio como, ni siquiera, fortuito». Así, y «con todas las reservas» y «con carácter indiciario», José Francisco Hernández ha concluido que el incendio que asola Ávila ha sido un fuego «provocado para hacer mucho daño a las personas, al monte y al territorio».

El director técnico de extinción del incendio forestal ha reconocido que la situación actual es de «relativo optimismo» después de que se haya trabajado «muy bien» durante toda la noche para establecer un perímetro de seguridad, aunque ha apuntado que hay aún tres puntos donde se trabaja para controlar el avance de las llamas. Así lo ha asegurado Iglesias quien ha precisado que la «misión» del operativo, que se ha duplicado, «es tratar de establecer las líneas de control que garanticen que el incendio no se va a poder salir» de esas líneas y no se va a reproducir «por ningún sitio», algo que de momento no se ha conseguido.

Y es que, como ha afirmado el director técnico, hay tres puntos de llama activa donde se está intentando controlar dichas llamas con una gran cantidad de efectivos trabajando en estas zonas, por lo que ha asegurado que están «relativamente optimista» aunque, como ha dejado claro «el incendio no está si quiera estabilizado». Estos tres puntos son la zona próxima al pueblo de Montbeltrán, en la parte sur; el barranco de San Pedro de Alcántara, en el término de Arenas de San Pedro, y la parte más alta de la localidad de Arenal, por encima de la pista de la Centenera. Asimismo, Ángel Iglesias ha aseverado que este jueves se ha duplicado el operativo y se va a seguir haciendo hasta que no se pase a la siguiente fase, ya que como ha explicado, se necesita mucho personal «porque es un perímetro grandísimo y hay mucha combustión todavía y las condiciones de temperaturas elevadas, humedad relativa muy baja, no ayudan».

Por su parte, el alcalde de Arenas de San Pedro, Carlos Sánchez, ha relatado la situación vivida la pasada noche con la amenaza de que las llamas entrasen en el barranco en el que se encuentra el Santuario de San Pedro de Alcántara, un «barranco que es inaccesible para medios terrestres y los medios aéreos ya no estaban funcionando» a esas horas nocturnas por lo que se trabajó con maquinaria pesada para evitar que el fuego entrase en la zona.