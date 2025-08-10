El PP denuncia el “silencio cómplice” de UPL al no exigir al PSOE que cumpla con los proyectos para León recogidos en el acuerdo de 2019

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León denuncia el “silencio cómplice” de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) que no exige al PSOE que el Gobierno cumpla ya con los proyectos recogidos en el ‘Acuerdo para el Desarrollo de León’ firmado entre ambos partidos en 2019 y que abrió la puerta a la gobernabilidad conjunta de la Diputación de León.

Los populares censuran que UPL “sólo se preocupa de criticar a la Junta, a la que responsabiliza de todos los problemas de la provincia, cuando la apuesta por León es mucho más clara que la del Gobierno de Pedro Sánchez”.

En un comunicado de prensa recogido por Ical, los populares recuerdan que el pasado 12 de julio se cumplieron seis años del acuerdo firmado por el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y su homólogo de la UPL, Luis Mariano Santos, en el que se concretaban en 24 puntos con necesidades de la provincia, la gran mayoría vinculadas al ministerio que dirigía José Luis Ábalos, presente en la firma del acuerdo como secretario de Organización del PSOE.

“La Unión del Pueblo Leonés no habla de ello, ni utiliza sus herramientas para presionar al PSOE para que se cumpla de una vez con la provincia”, inciden desde el PP de León, al tiempo que recuerdan que “esos incumplimientos dieron como resultado la renovación del acuerdo actualmente vigente donde esas reivindicaciones se han dejado de lado”.

Un ejemplo claro es el “ruido” producido a raíz de las recientes declaraciones del secretario de Organización del PSOE de Castilla y León que provocó un “encuentro” para analizar la salud del pacto pero donde “no se abordaron con firmeza los compromisos adquiridos por el Gobierno de Pedro Sánchez con esta provincia”.

Según el PP, el ‘Acuerdo para el Desarrollo de León’ firmado por PSOE y UPL en 2019 recogía, entre otros, el desarrollo del Área Logística de León en el polígono de Torneros, la llegada del Feve al centro de la ciudad de León, la mejora de la línea ferroviaria León-Astorga-Ponferrada, la autovía A-60 entre León y Valladolid, la A-76 entre Ponferrada y Orense, la Ronda Noroeste de León, la segunda fase del Parador de San Marcos, la puesta en valor del Teatro Emperador o la recalificación de terrenos del Cuartel de Almansa para hacer viviendas públicas.

“Los leoneses tienen claro cuál es el resultado de estos compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez con León. No sólo no están ejecutados sino que ni siquiera se han comenzado ni tienen visos de avanzar, en su gran mayoría, en lo que queda de legislatura”, remarcan, al tiempo que “se preguntan por qué la UPL no es más reivindicativo, ni fuerza más al PSOE a cumplir con la provincia”.

Además, los populares lamenta que los leonesistas reiteradamente “cargan” contra la Junta de Castilla y León, “acusándola de abandono, descalificando, incluso, al presidente Mañueco” cuando la inversión “triplica” la realizada por el Gobierno Central. “Podrían dedicar un esfuerzo similar” a reivindicar las ‘ausencias’ del Gobierno de España, aunque eso, “para la UPL no cuenta” porque, según ellos, “todos los problemas de León son responsabilidad de la Junta, aunque esté fuera de sus competencias”.

Esta situación demuestra “la doble vara de medir” que tiene la UPL con el PP, al que “reiteradamente critican la labor de la Junta” frente al PSOE “donde el abandono del Gobierno se soslaya” para “no entrar en conflicto y mantener las cuotas de poder” en instituciones como la Diputación de León o ayuntamientos donde gobiernan en coalición.