Herido un joven de 29 años tras caerse de un coche en marcha que circulaba por una carretera en la de Cabañas de Polendos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un joven de 29 años ingresó la pasada madrugada en el hospital de Segovia como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 13 de la carretera SG-V-2221, a la altura de la localidad de Cabañas de Polendos.

Según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, sobre las 5,25 horas se recibió una llamada alertando de esta persona se encontraba inconsciente tras caerse de un coche en marcha.

La sala del 112 alertó a la Guardia Civil y a Sacyl, que movilizó una UVI móvil. Los sanitarios atendieron al herido antes de evacuarlo al hospital de Segovia.