Herido un joven de 29 años tras caerse de un coche en marcha que circulaba por una carretera en la de Cabañas de Polendos
Fue evacuado al hospital de Segovia
Un joven de 29 años ingresó la pasada madrugada en el hospital de Segovia como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 13 de la carretera SG-V-2221, a la altura de la localidad de Cabañas de Polendos.
Según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, sobre las 5,25 horas se recibió una llamada alertando de esta persona se encontraba inconsciente tras caerse de un coche en marcha.
La sala del 112 alertó a la Guardia Civil y a Sacyl, que movilizó una UVI móvil. Los sanitarios atendieron al herido antes de evacuarlo al hospital de Segovia.