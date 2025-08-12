Exigen medidas tras la fuga de tres menores del Zambrana

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

UGT Servicios Públicos de Valladolid exigió ayer la adopción «inmediata» de las medidas de seguridad necesarias en el Centro de Menores Zambrana, tras la reciente fuga de tres internos, dos de ellos mayores de edad que estaban a la espera de su traslado a prisión.

La situación, según apuntan en un comunicado difundido por Ical, «vuelve a poner en evidencia las malas condiciones laborales existentes». «Estamos esperando a las mejoras anunciadas hace meses por la Junta de Castilla y León para reforzar la seguridad», señalan desde la sección sindical, que también dirigen sus reproches a la dirección del centro, a la que informaron del mal estado de una las ventanas, que es por la que, precisamente, se produjo la fuga.

Además, también ponen sobre la mesa las «reiteradas denuncias realizadas por las agresiones de las que han sido víctimas las personas trabajadoras del Centro de Menores ante la manifiesta falta de seguridad existente», que «han quedado impunes por la falta de rigor a la hora de aplicar el reglamente de régimen interno». En este sentido, también se han referido al «continuo consumo de tabaco y porros ante la política del centro de no penalizar su consumo en un centro de menores».

Para el sindicato, este «clima de inseguridad e impunidad» dificulta la intervención socioeducativa que se pretende realizar en el Centro, reeducando y resocializando a los menores y jóvenes, poniendo además en riesgo la integridad física tanto de los internos como de las personas trabajadoras. Además, denuncian que «están incumpliendo la Ley del Menor en lo referente que el internamiento, en todo caso, ha de proporcionar un clima de seguridad personal para todos los implicados, profesionales y menores infractores».

Para terminar, recuerdan que el pasado mes de marzo el director del centro penitenciario de Valladolid fue cesado por la fuga de un preso y sugieren que «tal vez sea un ejemplo a seguir para los responsables del Centro de Menores de Valladolid», indican sobre este asunto.