Pablo Fernández exige la dimisión de Suárez-Quiñones por la “incompetencia, inacción y pasividad” ante los incendios

El portavoz nacional de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, exigió este martes la dimisión “hoy mismo” del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por “la incompetencia, la inacción y la pasividad” mostrada ante los incendios de asolan Castilla y León, así como la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,

“Después del pavoroso incendio que hace dos años asoló la Sierra de la Culebra y que costó vidas humanas, está claro que la Junta de Castilla y León ha desatendido absolutamente a todo el mundo como las reivindicaciones de los profesionales, de los bomberos forestales y también las reivindicaciones políticas”, apuntó Pablo Fernández, convencido de que “con un operativo tan insuficiente, tan poco dotado y en condiciones tan precarias, los incendios seguirán asolando Castilla y León año tras año”.

El portavoz de la formación morada, que compareció hoy en Ponferrada, quiso trasladar su “solidaridad y apoyo” a las familias afectadas por los incendios, que han tenido que ser desalojadas de sus hogares y que han sufrido daños y pérdidas materiales. También lanzó un mensaje de “agradecimiento” a los trabajadores que “se juegan la vida en condiciones extremadamente precarias por culpa de las políticas del Partido Popular”.

Un PP que, debido a su “incompetencia y negligencia”, provoca que “no haya ningún tipo de previsión ni de prevención” en un operativo que, a juicio de Fernández, es “del todo insuficiente y en unas condiciones de extrema precariedad”. En esta línea, recordó que Podemos Castilla y León “lleva años exigiendo un cambio radical, exigiendo un operativo de extinción y prevención de incendios durante todo el año, que sea cien por cien público y suficientemente dotado de medios personales y materiales, así como condiciones salariales y laborales dignas para los bomberos forestales”, informa Ical.

Para Pablo Fernández, el consejero de Medio Ambiente es “un incompetente supino y un cara dura”, ya que, “mientras el fuego estaba devorando Las Médulas y centenares de familias de la comarca del Bierzo, Zamora y el resto de la provincia de León estaban teniendo que ser desalojadas, Suárez-Quiñones estaba de comilona en Asturias”.

Asimismo, criticó que el consejero “ha tenido la desfachatez de decir que es que tiene la costumbre de comer”. “Los que también tienen la costumbre de comer son los bomberos forestales que se estaban jugando la vida por intentar detener el incendio y que a las ocho de la tarde no habían recibido ni siquiera un mísero bocadillo por parte de la Junta de Castilla y León”, remarcó el portavoz nacional de Podemos.