Aplastamientos y estrés, causas de las muertes por accidente laboral

UGT Castilla y León calificó ayer como «escandalosos y muy alarmantes» los datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registrados durante el primer semestre de 2025 en Castilla y León. En ese periodo, 170 personas trabajadoras sufrieron un accidente de trabajo cada día en la Comunidad y las reclamaciones a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social aumentaron un 18 por ciento.

Señalan que se han registrado 14.703 accidentes laborales con baja, de los cuales 13.221 han sido accidentes de trabajo en jornada laboral, 287 enfermedades profesionales que han cursado con baja y 1.482 accidentes in itinere. Sumando los 15.929 accidentes que han causado lesiones, pero no han requerido baja médica, han sido 30.362 los castellanos y leoneses que han sufrido un accidente como consecuencia de su trabajo. En cuanto a las víctimas mortales, han perdido la vida 27 personas trabajadoras en la Comunidad autónoma, 24 de ellas en el centro de trabajo.

Y sus causas son las habituales: las de origen traumático por aplastamientos, golpes de objetos, sepultamientos, caídas de altura, tráficos y, las de naturaleza no traumática que guardan relación directa con los riesgos psicosociales a los que están expuestas las personas trabajadoras y provocan infartos, embolias, ictus… Comparando el primer semestre de 2025 con el de 2024 se confirma que la accidentalidad mortal ha crecido el 33 por ciento.