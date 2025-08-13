Un incendio forestal de nivel 1 amenaza 30 hectáreas de monte en Pardesivil

En la extinción del fuego trabajan tres cuadrillas de tierra y maquinaria de tierra como dos autobomba, un bulldozer, además de dos helicópteros para controlar las llamas Fernando Otero Perandones

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 para el incendio que se registra en la localidad de Pardesivil, en el municipio leonés de Santa Colomba de Curueño. En la zona trabajan tres cuadrillas de tierra y maquinaria de tierra como dos autobomba, un bulldozer, además de dos helicópteros para controlar las llamas.

El fuego se originó minutos después de las nueve de la mañana de hoy y, por el momento, se desconoce el origen de las llamas. La declaración del nivel 1 se debe a que pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.