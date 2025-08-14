Pasa a nivel de gravedad 2 el incendio de Fasgar y bajan a nivel 0 los de Paradiña y Pardesivil

Un bombero trata de extinguir un incendio en la provincia de León.Fernando Otero - Europa Press

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio de la localidad de Fasgar, perteneciente al municipio de Murias de Paredes (León), según datos de la plataforma Inforcyl.

Este incendio, que se originó el pasado viernes 8 de agosto a las 17.24 horas, se ha elevado a IGR 2 a las 10.58 horas de este jueves, día 14, al poder suponer "grave riesgo para la población y bienes no forestales", tal y como han indicado fuentes de la Consejería de Castilla y León.

Una veintena de medios terrestres trabajan en las labores de extinción de este incendio, incluidos equipos BRIF y ELIF. Además, se perimetra la superficie afectada por este fuego que se habría originado por rayos.

Los incendios de Paradiña y Pardesivil descienden a nivel 0

La Junta de Castilla y León descendió en la mañana de este jueves a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 los incendios situados en las localidades de Paradiña y Pardesivil, ambos en la provincia de León, al “desaparecer las causas que motivaron su declaración de IGR 1”.

El incendio de Paradiña, en el término municipal de Villafranca del Bierzo, se originó a las 19.20 horas del domingo, día 10 de agosto, y llegó a alcanzar el nivel 2 en la tarde del lunes, aunque al martes se consideró controlado. En el lugar trabajan todavía un técnico, dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres y dos helitransportadas y una autobomba.

Por su parte, el incendio de Pardesivil, en el término municipal de Santa Colomba de Curueño, comenzó pasadas las de la mañana de ayer y tan solo 50 minutos después ascendió a IGR 1. En el lugar se encuentran tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres y tres helitransportadas, dos autobombas y un bulldozer