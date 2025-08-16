Desalojan tres localidades más del municipio de Ponferrada y dos de Boca de Huérgano

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en León informó hoy del desalojo de las localidades bercianas de Palacios de Compludo, Carracedo de Compludo y Compludo, pertenecientes al Ayuntamiento de Ponferrada y afectadas por el incendio forestal Yeres-Llamas de Cabrera.

También se ha decretado la evacuacción de los pueblos de Portilla y Llánaves de la Reina, en el municipio de Boca de Huérgano, afectado por el incendio de Barniedo de la Reina.

Por otro lado, se comunicó el levantamiento del desalojo decretado para un total de 2.579 vecinos de los pueblos afectados en la provincia leonesa por el incendio de Molezuelas (Zamora)-Castrocalbón (León).

Se trata Destriana, Robledo de la Valduerna, Posada de la Valduerna, Villalis de la Valduerna, Villamontan de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Robledollo de la Valduerna, Torneros de Jamuz, Fresno de la Valduerna, Castrotierra de la Valduerna, Valle de la Valduerna, Palacios de la Valduerna, Redelga de la Valduerna, Ribas de la Valduerna y Tabuyuelo de Jamuz.

Carreteras

En cuanto a la afección a las vías de comunicación, permanecen cortadas al tráfico las carreteras LE-5228, del kilómetro 5,6 al 15 entre Salas de los Barrios y Bouzas, la N-621, del kilómetro 112 al 118, entre Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, y la LE-164, del kilómetro 5 en Yebra al 21 en Llamas de Cabrera en ambos sentidos.

Asimismo, desde Subdelegación del Gobierno en León se recuerda a la población que es importante extremar la precaución y seguir las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El subdelegado, Héctor Alaiz Moretón, insiste en que se evite el baño en el embalse de Riaño, ya que los medios aéreos que combaten los incendios forestales necesitan utilizar esas masas de agua. Se recomienda, en su lugar, acudir a áreas fluviales habilitadas para el baño y se pide a la ciudadanía que no acceda a zonas de montaña.